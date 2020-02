Déclaration du Président Patrice Talon sur la Gouvernance de son régime: « Nos actions produisent des résultats tangibles… »

Patrice Talon, Président de la République

On ne peut prendre ça que comme un message de fierté et de satisfaction. Ces sentiments, le chef de l’Etat les a exprimés à travers un message qu’il a bien voulu poster sur sa page Facebook ce jeudi 6 février 2020. « La plupart des projets du programme d’action de mon gouvernement sont mis en branle. Nos actions produisent des résultats tangibles. Des mutations s’opèrent dans notre pays pour le bonheur de tous », a laissé lire le chef de l’Etat aux internautes. Ce message, sans nul doute est un signal fort qui s’inscrit désormais dans sa nouvelle stratégie de communication. Celle qui consiste à aller au contact des réalités et montrer du doigt ce qui est en train d’être fait, la transformation positive du pays sur tous les plans et dans tous les domaines. Ce message est l’un des rares que poste le chef de l’Etat quand il ne s’agit pas d’un jour spécial comme la journée de l’arbre les 1er juin ou le 08 mars pour les femmes.

Yannick SOMALON