Communales du 17 mai 2020: Moele Bénin suspend les frais d’adhésion au parti jusqu’au 30 juin

Jacques Ayadji lors de son allocution d’ouverture

Il vous faudra 2000f comme frais d’adhésion avant d’être membre du parti Moele Bénin. Cette mesure est suspendue spécialement pour la période du 06 février au 30 juin 2020 selon un communiqué signé du secrétaire général du parti. Egalement annoncée sur la chaine de Radio Tokpa par le président du parti, Jacques Ayadji, cette mesure vise à permettre aux jeunes et aux femmes des communes du Bénin de s’inscrire dans le parti afin de pouvoir se porter candidats pour les élections communales du 17 mai prochain. Le bureau politique estime selon le président Ayadji, que cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de l’idéologie du parti qui veut que tous les jeunes et femmes désireux de faire du militantisme politique et de compétir à la gouvernance d’avoir une place.

COMMUNIQUE MOELE BENIN

ADHÉSION MOELE-BÉNIN :

LE PAIEMENT DES FRAIS D’ADHÉSION SUSPENDU JUSQU’AU 30 JUIN 2020.

Conformément à l’annonce faite ce jeudi 6 février 2020 sur Radio Tokpa par le Président Jacques AYADJI, l’adhésion à MOELE-BÉNIN est rendue gratuite de façon exceptionnelle sur la période du 06 février au 30 juin 2020. Le paiement des 2000f au titre de frais d’adhésion est suspendu. Les cartes d’adhésion seront délivrées sans condition à tous ceux qui manifesteront le désir d’appartenir au Parti.

Infoline : 91 11 29 29.

Contact wattsapp pour envoi photo numérique d’identité sur fond blanc:

66 61 56 01

Cotonou, le 6 février 2020.

Le Secrétaire Général

Céphise BEO AGUIAR.