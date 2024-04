Distribution des cartes biométriques: L’Anip lance une opération de 15 jours pour le retrait des pièces

Visits: 1

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a lancé depuis le vendredi 29 mars dernier une opération dénommée : « La quinzaine de distribution des cartes biométriques sur toute l’étendue du territoire national ». Le lancement a été effectué en présence du Directeur de la Production et du Registre (DPR), Aurel QUENUM. En effet, de 2020 à février 2024, de nombreux citoyens ayant fait la demande d’établissement de la carte nationale d’identité biométrique auprès de l’ANIP ne sont plus revenus la chercher. C’est pour permettre aux requérants d’entrer en possession de leur pièce d’identité que l’Anip a initié cette opération. L’Agence est allée loin en mettant en place un call center où les requérants sont directement joints via leurs numéros de téléphone. Au cours de la cérémonie de lancement, la cheffe Service Distribution de l’ANIP, Clarisse VITEGNI KIKISSAGBE, a noté que cette opération vise à permettre aux citoyens d’entrer en possession des cartes qui sont produites depuis 2020 et qui n’ont pas été retirées. A l’entendre, l’opération se déroule sur l’ensemble du territoire national, dans les Préfectures, les mairies, et les arrondissements. Pour la DDIP- Littoral, Kpamegan Mariette Dagbemabou, l’opération de distribution se déroule du lundi au samedi et invite les populations à sortir massivement.

Il faut noter que l’opération de distribution durera 15 jours sur toute l’étendue du territoire national.