4ème édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO à Cotonou: Le renforcement des ressources géo-extractives engagé

Visits: 4

Les travaux de la 4ème édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO (ECOMOF 2024)ont démarré, le jeudi 22 février 2024, au palais des Congrès de Cotonou. Prévu pour trois jours, cet évènement d’envergure réuni des ministres en charge de l’énergie et des hydrocarbures des différents pays de la CEDEAO, des acteurs du secteur de l’énergie,des professionnels de l’industrie, des représentants gouvernementaux, des experts, des investisseurs et des exposants. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

De quoi s’agit-il :Le Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO vise à promouvoir les secteurs minier et pétrolier pour favoriser le développement économique et social des pays membres de la CEDEAO. Cette rencontre offre une opportunité unique d’explorer les opportunités d’investissement, de partager des connaissances de pointe et d’établir des partenariats stratégiques dans un environnement propice au networking. En mettant l’accent sur le développement durable, les pratiques responsables, et la création de valeur ajoutée dans les domaines minier et pétrolier, l’ECOMOF 2024, sous le thème “Ressources géo extractives et technologies : quelles stratégies de mutualisation pour la création de valeur ajoutée en Afrique de l’Ouest“, contribue à façonner l’avenir de ces industries en Afrique de l’Ouest. En tant que plateforme d’échange d’idées novatrices, de débats approfondis sur les enjeux actuels, et de formulation de recommandations stratégiques, cet événement entend jouer un rôle clé dans le positionnement de l’Afrique de l’Ouest comme acteur majeur sur la scène internationale des ressources naturelles. Ainsi, durant les trois jours, d’importants sujets d’intérêt majeur pour les secteurs miniers et pétroliers en Afrique de l’Ouest et dans le reste du monde, seront discutés à travers dix panels animés par des experts et décideurs publics, des professionnels des industries minières et pétrolières et par des responsables des petites et moyennes entreprises de l’espace CEDEAO.

Que disent-ils : A l’entame de la cérémonie, le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, SamouAdambia fait savoir que l’ECOMOF 2024 a pour ambition de promouvoir une contribution durable des acteurs des mines et des hydrocarbures, à la croissance économique et au développement social de la communauté tout en respectant les principes universels de développement durable. Une vision qui, selon lui, cadre avec celle du PAG 2 du président Patrice Talon qui est « d’accélérer le développement économique et social du Bénin en poursuivant la transformation structurelle de l’économie ». Pour le ministre SamouAdambi, cette rencontre régionale qui se tient à Cotonou, permettra d’échanger sur la « création de valeur ajoutée » à partir des ressources géo-extractives dont regorge l’Afrique et à travers les stratégies de mutualisation et d’innovation technologique. « Il est impératif que nous travaillions ensemble pour renforcer les chaines de valeurs de nos ressources tant au niveau régional que continental », a-t-il exhorté. Pour y arriver, le ministre SamouAdambi propose quatre principaux axes à explorer pour favoriser la création de valeur ajoutée.

A l’entendre, il s’agit de la transformation sur place de l’essentiel des ressources minières et pétrolières, du développement du contenu local, de la mise en place d’infrastructures transfrontalières pour accroitre les possibilités de mutualisation des technologies et des produits et enfin de la création d’institutions financières fortes pour soutenir et accompagner la réalisation des trois axes sur-cités. Il a, pour finir, remercié les acteurs impliqués dans l’organisation dudit forum et les invite à faire de cette édition une réussite totale pour toute la CEDEAO.

Pour la Vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, DamtienTchintchibidja, le secteur géo-extractif occupe une place de choix dans les politiques et stratégies de développement de la communauté régionale compte tenue des vastes potentiels qu’il offre. A l’en croire, l’abondance des ressources géo-extractives a également placé la communauté au cœur des questions mondiales en matière de géostratégie. Mais nonobstant les immenses possibilités qu’offre le secteur, la Vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, DamtienTchintchibidja, affirme que les Etats membres font face à maints défis majeurs.

Pour donc relever ces défis dans tous les pays, elle a rassuré que la commission s’engage à les soutenir et à œuvrer pour l’application et le respect des textes relatifs à ce secteur. Un engagement que trouve bien-fondé le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané qui salue l’implication totale de l’organisation sous-régionale. Pour le ministre, la thématique de cette édition questionne les moyens d’aller vers davantage de coopération, de mutualisation des ressources et des connaissances. « Il n’y a donc nul doute qu’en unissant nos forces et en mutualisant nos ressources, nous pouvons libérer tout le potentiel de nos richesses naturelles et transformer nos économies pour le bien-être de nos populations », a-t-il souligné. A en croire le ministre, la sous-région regorge de ressources minières et d’hydrocarbures qui ont la capacité de stimuler la croissance économique et catalyser le développement des pays. Pour le ministre, Une stratégie efficace de développement des mines dans la sous-région doit être bien planifiée et inclure les quatre piliers suivants : Réglementation et Gouvernance, Infrastructure et Logistique, Développement des Compétences et Innovation, Responsabilité Sociale et Environnementale. Au cours de son allocution, le ministre a partagé sa perception de l’intérêt d’aller vers davantage de mutualisations et de renforcement de coopération en matière d’exploitation des ressources géo-extractives.

Selon lui, cinq centres d’intérêts paraissent évidents. « L’amélioration de la capacité de négociation, la réduction des coûts d’exploitation, le partage des risques, la promotion du développement régional et le renforcement de la coopération régionale », a le ministre Bio Tchané qui a souhaité que cette quatrième édition du Forum des Mines et du Pétrole de la CEDEAO, soit une édition spéciale d’innovation, de changement du paradigme obsolète de travail en silo et de promotion de la coopération, de la collaboration et de la coordination. « Chaque participant doit repartir du Bénin, avec quelques certitudes sur ce changement de paradigme », invite-t-il.

Entre les lignes : Au terme de la cérémonie d’ouverture des travaux, les officiels et participants ont parcouru les stands mis en place dans le cadre du forum ECOMOF. Il s’agit en effet des expositions de matières minérales, des maquettes représentatives de production d’énergie, des pagnes tissés et bien d’autres expositions. Il faut noter que le Bénin a été choisi en raison de ses importantes ressources minières et pétrolières. Le pays a mis en place des politiques visant à améliorer la compétitivité, à diversifier les investissements, tout en respectant les normes environnementales et en favorisant le développement communautaire.

Assise. A