Littérature: ” Libérez le Leader en Vous – À Partir de l’Adolescence” de Dr Alex Balogun bientôt sur le marché

Le Samedi 17 Février 2024, Dr Alex BALOGUN procédera au lancement officiel de son livre intitulé “Libérez le Leader en Vous à Partir de l’Adolescence” La salle de conférence de Bénin Royal Hôtel de Cotonou servira de cadre à cet événement.

Un nouveau livre bientôt disponible dans les librairies. Dr Alex Balogun présentera son nouveau livre qui vise à aider les jeunes à développer leur leadership et à devenir des leaders de demain. Sa passion est de cultiver des talents exceptionnels et de les connecter à des opportunités mondiales.

L’événement commencera le samedi 17 février 2024 à 10h et accueillera des discussions sur la façon dont les jeunes peuvent s’impliquer dans leurs communautés et avoir un impact sur le monde. Les participants auront la possibilité de poser des questions et de partager leurs expériences et leurs visions.

Le livre de Dr Alex Balogun est un outil précieux pour les jeunes désireux de développer leurs compétences de leadership et de contribuer au changement social. Son lancement est attendu avec impatience et est destiné à inspirer de nombreux jeunes à poursuivre leur parcours de développement personnel et de leadership.

Le livre propose des informations pertinentes sur les compétences de leadership vitales nécessaires au 21e siècle et fournit une feuille de route pour exploiter le potentiel des jeunes. Il emmène les adolescents dans un voyage vers le développement du leadership, leur offre des exemples concrets et inspire la réflexion et la croissance personnelles.

Ce lancement de livre est un événement important pour les jeunes désireux de devenir des leaders de demain. Il offre des outils et des ressources précieux pour le développement personnel et le leadership, et est destiné à avoir un impact positif sur les jeunes et leurs communautés. Tous les jeunes sont entendus afin de connaître en profondeur le contenu dudit livre.