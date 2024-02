Polémique autour de la révision de la constitution : Voici les positions de Irénée Agossa de l’UPR et Mouhamed Akintola de RN

Vues : 8

Reçus sur Ifa Tv, le vendredi dernier, l’homme politique Irénée Agossa, membre du parti Union progressiste le Renouveau et Dr Mouhamed Awali Akintola, Chef pôle communication du parti de la Renaissance nationale se sont prononcés sur la révision de la constitution. Au cours de l’émission, les invités ont fait un diagnostic de la réforme politique actuelle au Bénin.

Ce qu’en dit Irénée Agossa : Au cours de l’émission, l’ex opposant au régime Talon est revenu sur la position duc chef de l’Etat sur la révision de la constitution lors de sa récente rencontre avec la presse nationale. Sa position selon, IrénéeAgossa est qu’il faut permettre aux nouveaux élus de 2026 de parrainer les candidats à l’élection présidentielle prochaine. Pour lui, cette décision est conforme à l’esprit de la constitution révisée en 2019 et que c’est pour cette raison que le président de la République a mis en garde les députés en leur martelant : « si vous le faites et que vous touchez à des fondamentaux de la Constitution, je ne donne pas caution à cela». Pour Irénée Agossa, les béninois doivent être fiers que le Bénin soit un pays exemplaire en matière de démocratie dans la sous-région compte tenu du système d’alternance au pouvoir. « Nous nous avons la chance aujourd’hui de réussir l’alternance à tout moment dans notre pays. Mathieu Kérékou n’a pas révisé, Yayi Boni n’a pas révisé, Soglo non plus. Le président actuel a donné sa position. C’est un élément de marketing politique de la sous-région», a-t-il martelé.En ce qui concerne la problématique du calendrier électoral, Irénée Agossa a fait savoir que l’élection majeure qui marque le début d’un cycle de gestion d’un pays, est celle de la présidentielle et qu’il est impératif que l’opposition et la mouvance serrent les coudes pour que l’élection présidentielle se déroule avant les élections générales. « Si vous ne faites pas cela, vousallez voir l’indiscipline et le chantage politique au sein des partis, puisque vous enlevez la force au partis et vous la donnez aux députés. Aujourd’hui la discipline est importante parce que nous ne sommes pasencore arrivés à la maturation de notre réforme politique », a souligné l’ex opposant de Talon en soutenant la proposition de loi de AssanSéibou.

Que retenir des propos du Dr MouhamedAwaliAkintola : Le Chef pôle communication du parti de la RenaissanceNationale, Dr MouhamedAwaliAkintola, a, au cours de l’émission, précisé la position de son parti sur le sujet. Pour lui, le parti de la Renaissance Nationale n’est pas dans la posture de militer pour un droit de parrainage pour les députés et maires actuels ou ceux qui viendront. A le croire, le parti a proposé deux solutions pour régler le problème. Premièrement dit-il, « si le peuple veut que cette légitimité de parrainage aille aux maires de 2020 et aux députés de 2023, il suffira de rallonger légèrement le délai de 5 jours et le problème est réglé ». Ce jeu se jouera, dit-il, sur les articles 40 et 135 du code électoral. Deuxièmement, poursuit-il, « si le peuple veut que cette légitimité de parrainage aille aux élus de 2026, il suffira de raccourcir ce délai pour le mettre juste après la fin des installations des conseils communaux c’est-à-dire au lendemain du 15 février 2026 ». Le Chef pôle communication du parti de la Renaissance Nationale, trouve que le calendrier électoral est un prétexte pour modifier la Constitution, car selon lui, le vrai problème se trouve au niveau du droit de parrainage. « Le délai fixé pour exercer ce droit de parrainage crée un chevauchement sur les calendriers mais ce délai a été fixé par le Code électoral ; pas, par la Constitution », explique-t-il. A l’entendre, il faut désormais taire tout ce qu’il y a comme prétexte et polémique et aller toucher d’autres sujets plus intéressants et plus urgents pour le développement du pays.