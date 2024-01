Approche One Health dans les sciences sociales: LAAEDD/UAC renforce les capacités des étudiants et chercheurs

Vues : 7

Professeur Monique Ouassa Kouaro et directrice scientifique du laboratoire LAAEDD

Le Laboratoire d’Anthropologie Appliquée et d’Education au Développement Durable de l’Université d’Abomey- Calavi a organisé, le lundi 29 janvier 2023, une conférence virtuelle sur le thème : « L’approche One Health dans les sciences sociales ». Cette conférence tient lieu de renforcement des capacités pour les étudiants et chercheurs participants. Il a été question, lors des échanges, de montrer aux participants le rôle des sciences sociales dans l’approche One Health. En effet, One Health en français « une seule santé », est une approche visant à optimiser la santé des humains, des animaux et des écosystèmes en intégrant ces domaines, plutôt qu’en les séparant. Cette conférence animée par le Professeur Nicolas Antoine Moussiaux de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Liège (Belgique), a connu la participation du Doyen de la Fashs, Professeur Monique Ouassa Kouaro et directrice scientifique du laboratoire LAAEDD. Il est à retenir de cette conférence que l’approche One Health permet de garantir la santé dans le monde. Car, la manière de vivre au quotidien des êtres humains génère des risques de santé. Et pour résoudre la question des maladies négligées qui sont parfois des problèmes complexes, l’on a besoin d’interdisciplinarité. L’avantage, c’est d’arriver à faire des choses que la science n’arrive pas à faire de manière individuelle. Faire dialoguer différents savoirs et une multiplicité de connaissances. Dans son développement, le conférencier a prodigué des conseils aux chercheurs en sciences sociales allant du fait qu’ils doivent ménager des espaces de discussion, développer des pratiques et surtout faire un effort de coopération interdisciplinaire. Même s’il est à remarquer l’absence d’inclusion des sociologues ou anthropologues dans certains programmes et projets dans les communautés, pour Nicolas Antoine Moussiaux, il faut dialoguer et apprendre à traduire. « Cet apprentissage est nécessaire pour le temps », a-t-il dit. Le conférencier fait comprendre qu’il faut faire preuve d’esprit ouvert, curiosité et apprentissage organisationnel et institutionnel. Occasion pour les participants de poser leurs inquiétudes afin d’amples éclaircissements leur soient apportés. Ces chercheurs sont désormais édifiés la collaboration entre les sciences sociales et les sciences de la santé. Il faut préciser qu’ils ont eu des clarifications sur la question de l’interface entre le scientifique et le politique.