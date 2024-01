Nourénou Atchadé, Vice-président du parti Les Démocrates: « Nous allons corriger la constitution après les élections générales de 2026 »

Vues : 27

Le Vice-président du parti Les Démocrates et président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé a justifié la position de son parti par rapport à la révision de la constitution. C’était à l’occasion de leur meeting de remobilisation à Dogbo le dimanche 14 janvier 2024. Face aux populations de Dogbo, l’he Nourénou Atchadé a fait savoir qu’ils sont prêts à corriger les erreurs contenues dans la constitution après les élections générales de 2026. « Nous avons longtemps crié, alerté sur les lois votées au parlement depuis 2016 sans être écoutés par les seigneurs du moment. Aujourd’hui leurs erreurs nous rattrapent et tous nous allons en subir. Nous allons corriger la constitution qui porte beaucoup de lacunes congénitales à sa révision nocturne mais après les élections générales de 2026 », a déclaré Nourénou Atchadé. Le Vice-président du parti Les Démocrates s’est indigné que plusieurs lois se contredisent et leur application relève de la magie avant de souligner que ces lois avaient été prises entre les quatre murs de l’Assemblée nationale. Alors que de son point de vue, les lois qu’ils votent à l’Assemblée réglementent leur vivre ensemble. C’est pourquoi par le passé avant 2016, dit-il, les législatures s’efforcent à impliquer les partis politiques qu’ils soient représentés à l’Assemblée nationale ou pas, la société civile, les experts du domaine. De ce fait, il avertit que son parti n’accepte pas la proposition d’une rallonge du mandat des députés de 2 ans. « Notre réponse est claire: on ne veut pas. Trois ans c’est trois ans, allons aux élections générales de 2026 », a-t-il dit.

Alban TCHALLA