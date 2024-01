Bénédiction des couples homosexuels: Tous les évêques d’Afrique disent un non ferme au Pape

Vues : 21

La doctrine de l’Eglise sur le mariage chrétien et la sexualité reste inchangée. Les Conférences épiscopales africaines l’ont fait savoir dans une synthèse de réponses rendue publique, le 11 janvier 2024, par le Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM). A travers cette décision, ils disent non à la bénédiction des couples homosexuels dans les églises d’Afrique. En effet, les Conférences épiscopales africaines ont fermement affirmé que les unions de personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peut donc pas recevoir la bénédiction de l’Eglise. S’appuyant avant tout sur la parole de Dieu, les évêques ont, en plus des raisons bibliques, étayé leur position par le contexte culturelle de l’Afrique qui est profondément enraciné dans les valeurs de la loi naturelle concernant le mariage et la famille. Après maintes réflexions, les conférences épiscopales à travers l’Afrique ont décidé que les bénédictions extra-liturgiques proposées dans la déclaration Fiducia Supplicans ne pourront pas se faire en Afrique sans s’exposer à des scandales. Selon les évêques, cela causerait une confusion, et serait en contradiction avec l’éthos culturels des communautés africaines.