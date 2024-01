Premier Conseil des ministres de 2024: Liste des personnes nommées

Vues : 23

Le gouvernement du président Patrice Talon a tenu son premier Conseil des ministres de l’année 2024 ce mardi 09 janvier 2024.

Les nominations ci-après ont été prononcées à la Présidence de la République :

Collège du Conseil national de l’Education

Membres désignés par le Président de la République : Messieurs

Noël Ahonangnon GBAGUIDI

Raoul Christian ADEGOU

Membres désignés par les ministres chargés de l’Education : Madame et messieurs

Gisèle MARTIN

Lucien KOKOU

Sé N’Bouro OUOROU BOUN

Personnes présélectionnées par appel à candidatures

Juriste institutionnaliste de haut niveau : Monsieur Sossou Etienne AHOUANKA

Inspecteur de l’Enseignement maternel ou primaire : Monsieur Kévidjo ADOHO

Inspecteur de l’Enseignement secondaire général : Monsieur Bessan Philippe KAKPO

Inspecteur de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Monsieur Idohou Ogounyèmi Martin AGNIDE

Enseignant des universités de grade de maître de conférences au moins : Monsieur Kossivi ATTIKLEME

Spécialiste en économie et statistique de l’éducation : Monsieur Cossi Venant Célestin QUENUM

Spécialiste de haut niveau en science de l’éducation : Monsieur Moussiliou MOUSTAPHA

Spécialiste en planification, suivi et évaluation des politiques publiques : Monsieur Abdel Jawed Adéchinan BOURAÏMA

Membres de l’Assemblée consultative du Conseil national de l’Education

Représentants désignés par le Président de la République : Messieurs

Noël Ahonangnon GBAGUIDI

Raoul Christian ADEGOU

Représentants désignés par les ministres chargés de l’Education : Madame et messieurs

Gisèle MARTIN

Lucien KOKOU

Sé N’Bouro OUOROU BOUN

Représentants de la Délégation au Contrôle et à l’Ethique de l’Enseignement supérieur : Messieurs

Marie Epiphane SOHOUENOU

Kpé Fo-Koku KPOGO

Représentants de la Cellule Education à la présidence de la République

Madame Marie-Odile ATTANASSO

Monsieur Victor MATRO

Représentant du ministère en charge des Finances : Monsieur S. Rodrigue CHAOU

Représentant du ministère en charge du Numérique : Monsieur Donald Régis HONTINFINDE

Représentant de l’Association nationale des Communes du Bénin : Monsieur Zakari Filikibirou TASSOU

Représentants des Directeurs départementaux des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle :

Monsieur Sanni BABIO

Madame Sènan Flore GODJO

Représentants des Directeurs départementaux des Enseignements maternel et primaire : Messieurs

Camille C. TCHIAKPE

Comlan Justin AYELO

Directeur général de l’Enseignement supérieur : Monsieur Abdou Karim Issaka YOUSSAO

Représentant de l’Association des établissements privés d’enseignement supérieur pour l’éthique et la qualité : Monsieur Césaire AGOSSA

Représentant de l’Union nationale des établissements privés d’enseignement supérieur : Monsieur Théophane AYI

Directeur général du Centre béninois de la Recherche scientifique et de l’Innovation : Monsieur Tchokponhoué Tchégninougbo Marc KPODEKON

Chercheur de grade de maître de recherche au moins : Monsieur Codjo Clément GNIMADI

Représentant des présidents des Conseils d’administration des universités publiques : Monsieur Makpéhou Rogation TOSSOU

Représentant des recteurs des universités nationales pluridisciplinaires : Monsieur Bertrand SOGBOSSI BOCCO

Représentant des recteurs des universités nationales thématiques : Monsieur Agossou Bruno DJOSSA

Directeur de l’Inspection pédagogique, de l’Innovation et de la Qualité du ministère en charge des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle : Monsieur Bertin TOLITON

Directeur de l’Inspection et de l’Innovation pédagogiques du ministère en charge de l’Enseignement primaire : Monsieur Pierre CHANOU

Représentant de l’Assemblée consulaire de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Bénin : Monsieur Comlan Cyr Jean-Pierre DAVODOUN

Représentant de l’Association nationale des parents d’élèves : Monsieur Epiphane AZON

Représentant des Organisations non gouvernementales en activité dans le secteur de l’Education : Monsieur C. Arsène ADIFFON

Représentant des organisations d’employeurs : Monsieur Mansourou MOUDACHIROU

Représentant du Réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l’alphabétisation et des langues nationales : Monsieur Gado Brice LAFIA

Représentant de la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap : Monsieur Nassirou DOMINGO

Directeur de l’Enseignement maternel : Madame Mireille AFOUDA

Directeur de l’Enseignement secondaire général : Monsieur Edmond HOUNTONDJI

Directeur général de l’Agence de Développement de l’Enseignement technique : Monsieur S. Fructueux AHO

Directeur général de l’Agence pour la Construction des Infrastructures du secteur de l’Education : Monsieur Adam PINTO

Directeur de l’Alphabétisation : Monsieur Koffi Charles Maximin A. CODJIA

Secrétaire technique permanent du Plan sectoriel de l’Education : Monsieur Wilfried GUEZODJE

Enseignant du supérieur, de rang magistral en activité : Monsieur Afouda Jacob YABI

Conseiller pédagogique des Enseignements maternel ou primaire : Monsieur Appolinaire KOUNNOUMASSI

Conseiller pédagogique de l’Enseignement secondaire général : Madame Lucile Christelle OUASSA

Conseiller pédagogique de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Madame Ibidjokè Anick Myrèse AWOYE épouse SINTONDJI

Professeur certifié de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, en activité : Monsieur Moutala SALIOU

Instituteur d’école maternelle, en activité : Madame Christelle TOHOUNDJE

Instituteur d’école primaire, en activité : Monsieur Pierre AKOMEDI

Représentant des promoteurs d’établissements des enseignements maternel, primaire et secondaire privés : Monsieur Bruno HAOUDOU

Représentant des directeurs des écoles normales publiques de formation des instituteurs : Monsieur Thomas SIMBOSSA

Représentant des directeurs des écoles normales privées de formation des instituteurs : Monsieur Bruno KOUDJANGNIHOUE

Représentant des directeurs des écoles normales supérieures publiques de Formation des enseignants des enseignements secondaires général, technique et professionnel : Monsieur Lambert Gustave DJEDATIN

Représentant des directeurs des écoles normales supérieures privées de Formation des enseignants des enseignements secondaires général, technique et professionnel : Monsieur Jean Delphonse MELE

Anciens membres du Bureau exécutif du Conseil national de l’Education : Messieurs

Rémy GUEDEGBE

Fègbènou Benoît SOSSOU

Coovi Gabriel BOKO.