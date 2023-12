Violences faites aux femmes et aux filles et les conséquences sur leur santé: Des clubs Soroptimist International du Bénin sensibilisent les élèves du CSND des Apôtres

Vues : 3

Permettre aux élèves filles du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres d’avoir les informations utiles pour mieux gérer leur santé à l’avenir, notamment en ce qui concerne le cancer du col de l’utérus. C’est ce qui a amené les membres de quatre clubs Soroptimist du Bénin (SI club Doyen, SI Club Amazone, SI club Sika or et SI club Cotonou Gazelle) à organiser une séance de sensibilisation, le lundi 18 décembre 2023, dans l’enceinte dudit établissement. Et selon elles, cette séance entre dans le cadre des seize jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. En effet, à l’appel des présidentes Emilie Babagbéto, Victoire Agbidinoukoun, Karine Nougbodé, Pélagie Feliho et leurs sœurs, elles sont plusieurs élèves qui ont répondu présente pour s’informer sur les dangers que constituent les violences sous toutes leurs formes et particulièrement les violences sexuelles dont le viol. Attentivement, elles ont écouté la communicatrice, Dr Maximilienne Sèhoué (gynécologue) qui a indiqué dans un premier temps que les viols sont des rapports sexuels non consentent qui laissent des traces sur la femme victime pour la vie. Non seulement cet acte crée des traumatismes chez la victime, il peut être source de plusieurs maladies dont le cancer du col de l’utérus. «Car, passant à cet acte de force, l’homme blesse la femme et l’expose à la pénétration au niveau de son col de l’utérus le virus dangereux qui est à la base de ce cancer », a-t-elle souligné avant d’expliquerque même le rapport sexuel consentent peut également créer cette infection. Puisque selon elle, le virus est présent chez femme et attend l’occasion idéale pour migrer vers le col de l’utérus. Et ce moment, c’est quand la jeune fille commence l’activité sexuelle. C’est alors qu’elle a, ensemble avec les membres desdits clubs, invité les jeunes filles à retarder le plus longtemps possible leur premier rapport sexuel. Elle a également conseillé aux jeunes filles de vite informer en cas de viol et de prendre l’habitude de se faire tester régulièrement dès qu’elles entament les activités.

«Le cancer du col de l’utérus se soigne et se guérit quand il est détecté tôt », a informé la communicatrice. Les élèves heureuses d’apprendre toutes ces informations ont remercié les clubs d’avoir pensé à elles dans leur action de sensibilisation d’abord contre les violences faites aux femmes et aux filles, puis pour leur bien-être. «Les filles doivent nous aider pour l’atteinte de l’objectif ‘‘Violence zéro’’ ayant de comportement dignes. Elles doivent avoir par exemple un habillement décent et doivent rester concentrer sur leursétudes», a déclaré Karine Nougbodé, présidente du club Sika or.«Ce serait bien, si les filles mettaient en application tous les enseignements à elles donnés au cours de cette séance”, a souhaité Emilie Babagbeto du club Doyen. Victoire Agbidinoukoun, présidente du club Amazone s’est réjouie de l’attention que les filles ont porté à la séance.

Anselme HOUENOUKPO