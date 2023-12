Affaire 2 milliards et plus sortis frauduleusement des caisses de l’OBSSU: Voici les révélations du procureur spécial Criet sur les manœuvres opérées par l’ex-Dg Acakpo et consorts

Vues : 1

A la faveur d’une déclaration de presse tenue ce mercredi 20 décembre 2023, le Procureur spécial de la Criet, Mario Elon’m Mètonou a fait des révélations sur le dossier de décaissements frauduleux de fonds dans les caisses de l’Office Béninois des Sports Scolaires et Universitaires (OBSSU), ayant conduit, il y a peu, le Directeur général Donald Acakpo, l’agent comptable Roland Zossou et consorts derrière les barreaux. A le croire, selon les premiers éléments de l’enquête ouverte dans ce dossier, le Dg/Obssu et son agent comptable auraient frauduleusement sorti des caisses de l’office une somme d’argent évaluée, pour l’heure, à deux milliards six cent quatre-vingt-quinze millions quatre cent cinquante-deux mille (2.695.452.000) FCFA sur la période de 2019 à 2023. Donald Acakpo a investi une partie de cette somme dans un projet d’intermédiation dans la commercialisation de fibres de coton proposé par son ami Zossou Roland. « Usant de la fausse qualité de neveu de Monsieur Eustache Kotingan, Administrateur Général de la Sodeco S.A, Zossou Roland a fait croire à Donald Acakpo que son prétendu parent pouvait leur obtenir de juteux contrats. Pour le convaincre, il a acquis une carte Sim qu’il a insérée dans un téléphone portable différent du sien et a enregistré le numéro de cette Sim dans son propre téléphone portable comme étant celui de Monsieur Eustache Kotingan » a rapporté le procureur spécial Criet Mario Elon’m Mètonou. Roland Zossou a également communiqué ce faux numéro à Donald Acakpo comme étant celui de Monsieur Eustache Kotingan. A partir de ce faux numéro, il a simulé des échanges de messages qu’il a transférés à Donald Acakpo. Aux multiples messages de Monsieur Donald Acakpo à ce numéro, c’est Roland Zossou qui répond. Avec ce stratagème, il a convaincu Monsieur Acakpo à lui remettre des sommes d’argent. L’autre stratagème utilisé par Roland Zossou, selon le procureur spécial pour provoquer la remise des sommes d’argent, aurait consisté à initier une série de courriers sous l’en-tête de l’Inspection Générale des Finances. Ces correspondances laissaient planer la menace de contrôles au niveau de l’Obssu. Sollicité par Donald Acakpo, Roland Zossou s’est proposé d’empêcher les contrôles, moyennant la remise de fortes sommes d’argent.

La perquisition effectuée au domicile de Roland Zossou a permis de retrouver les téléphones ainsi que le numéro configuré au nom d’Eustache Kotingan, plusieurs courriers avec l’en-tête de l’Inspection Générale des Finances, et de la Sodeco S.A, des cachets au nom de la Sodeco S.A et de l’Igf ainsi que des feuilles de papier sur lesquelles Roland Zossou s’est exercé à reproduire la signature de l’inspecteur Général des Finances. Ce sont là autant de faits à l’origine des poursuites pénales initiées contre Donald Acapko, Tchibozo Vitalien et Roland Zossou.

« C’est le lieu de rappeler à tous les acteurs publics que toute dépense doit être conforme aux règles de la comptabilité publique et dûment justifiée. C’est également le lieu de rappeler que toute remise de fonds en vue d’empêcher la mise en œuvre des mécanismes de contrôle est un acte délictuel sévèrement puni par les dispositions du code pénal et des lois en vigueur. Il sied d’ajouter que le détournement de deniers publics est puni de peines allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, outre les peines accessoires et les sanctions disciplinaires » a laissé entendre Mario Elon’m Mètonou.