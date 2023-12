Volley-ball : L’édition de 2023-2024 de la Ligue Pro s’ouvre le 16 décembre prochain

Vues : 3

Lors de l’annonce du démarrage de la Ligue Pro de volley-ball

Le Championnat Professionnel démarre le 16 décembre prochain. C’est ce qu’a annoncé le président du conseil de gestion de la ligue professionnelle au cours de la conférence de presse qui a eu lieu à cet effet. Avec à ses côtés le DTN, Franc Lokonon, le deuxième vice-président de la Fédération et président, Eric Koandété a donné des précisions. On retient que 10 équipes masculines et 7 équipes féminines seront sur la ligne de départ de ce championnat. «Nous remercions ceux qui n’étaient pas avec nous en 2021 où nous avons démarré le championnat professionnel et qui se sont joints à nous», a déclaré le président de la Ligue. Il a ensuite livré que c’est le 16 décembre prochain que le championnat de cette saison sera lancé. «Nous démarrerons le championnat professionnel avec deux matchs (un match féminin et un match masculin). Le Dtn pour sa part a détaillé les clubs devant prendre part au championnat. Il s’agit selon lui de Allada Vbc, Adjidja Vbc, Dynamique Vbc, As Cotonou, Finance Vbc, Police Vbc, Énergie Vbc, GIBA Vbc, Aso Mougnon Vbc et Real Sports au niveau des hommes. Au niveau des dames, on a Vesos, Queens, Adjidja Vbc, Énergie Vbc, Allada Vbc, Dynamique Vbc et As Cotonou. Au niveau de la première phase, c’est l’ensemble des clubs qui participent dans chacune des catégories. Suivra une 2e phase qui prendra en compte que les 8 premières équipes chez les hommes et les 7 équipes féminines. A retenir que la Fédération a offert du matériel composé de 4 ballons 1 filet et 2 paires d’antenne aux clubs féminins.

Anselme HOUENOUKPO