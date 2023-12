Projet Sport au Féminin : Le volley-ball intégré pour impacter 5000 jeunes filles

Vues : 8

La photo de famille au terme de la remise du matériel au clubs féminins

Projet financé par l’ambassade de France près le Bénin, Sport Au Féminin (SAF) sera aussi exécuté par la fédération béninoise de volley-ball. L’information a été donnée par Ali Yaro (président de Fbvb) et Veillon Marie (représentante de l’ambassade) lors d’une conférence de presse tenue au siège du Cnos Ben, le jeudi 14 décembre 2023. A ce même rendez-vous, le premier responsable de la fédération a profité pour annoncer le démarrage du championnat professionnel de la discipline. «Je remercie la fédération qui nous donne la possibilité d’exécuter ce projet dans le volley-ball», a déclaré Marie Veillon qui précise que cela fait 2ans que l’ambassade est engagée dans la féminisation du sport à travers ce projet Sauf. «Deux que nous mesurons la répercussion du projet sur le parcours des jeunes filles. On a constaté que le fait de découvrir une discipline sportive a un effet catalyseur sur le parcours de vie des jeunes filles, leur épanouissement et leu a ouvert des portes», a-t-elle poursuivi toute en remerciant toutes celles et tous ceux qui sont impliqués dans le projet au niveau des différentes fédérations sportives et qui ne ménagent pas leurs efforts pour rendre cela possible.

Présent à cette conférence de presse, le président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa a fait savoir que la féminisation du sport est un sujet qui est sur le tapis depuis plusieurs années dans le mouvement sportif. Et ce projet qui engage les différentes fédérations dont celle du volley-ball apporte de l’eau au moulin du Cnos Ben qui compte en son sein 5 membres femmes sur les 13 que compte le bureau exécutif. «Par ce projet, je pense que les responsables de la fédération de volleyball auront le courage de propulser les filles et les femmes au devant des opérations au niveau des associations et les différents organes qui gèrent l’activité volleyball au Bénin», a indiqué Julien Minavoa. Il a par la suite félicité le comité exécutif de la fédération à travers son président qui, pour le fait de rendre officiel cet engagement de la famille du volley-ball. «Les fédérations d’athlétisme, de handball, de basketball, de football ont pris la marche depuis. Mais, il n’est jamais tard de bien fait. Soyez les bienvenus dans cet univers où l’on veut reconnaître la valeur du genre féminin», a appuyé le président Minavoa qui souhaite vraiment voir les femmes au devant de la scène.

Pour ce qui concerne le déroulement du projet, le duo Debora Louis et Nawal Tigri ont, dans leur présentation, indiqué qu’il s’agira d’abord de renforcer les capacités des clubs académies qui seront appuyés par la Fédération ; ensuite de faire découvrir le volley-ball aux plus jeunes (U15) et enfin, faire la vulgarisation et sensibilisation autour du plan stratégique à l’horizon 2032 à travers des supports. La découverte du volleyball vise à impacter 5000 jeunes filles.

A souligner que ce projet prendra corps avec le lancement du championnat professionnel et la prochaine étape sera à partir des congés de Noël et dès janvier, il y aura les tournois des catégories d’âge. Rappelons que le projet concerne les villes de Cotonou, Porto-Novo, Grand Popo, Abomey, Parakou et Djougou. Il est prévu aussi des descentes dans les écoles.

Anselme HOUENOUKPO