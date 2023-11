Nourénou Atchadé au sujet de la rencontre avec le Chef de l’Etat: « Ce n’était pas un piège. C’est tout à fait normal »

Vues : 8

L’He Nourénou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates

Le vice-président du parti Les Démocrates et président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourénou Atchadé a justifié la rencontre qu’ils ont eu avec le président Patrice Talon. C’était à l’occasion de la conférence de presse tenue à la sortie des échanges. Pour Nourénou Atchadé, ce n’est pas un piège en allant à la présidence de la République discuter avec Patrice Talon. « Ce n’était pas un piège. Nous avons gardé notre indépendance politique de notre aller au palais jusqu’à notre sortie », a-t-il laissé entendre. Le vice-président du parti Les Démocrates a fait comprendre qu’ils sont quand même des citoyens béninois ayant manifesté leurs préoccupations par rapport à un certain nombre de sujets. A ce cri de cœur, le président Patrice Talon les a entendus pour qu’ils en discutent. « Nous sommes des citoyens béninois. Nous avons des doléances. Nous les avons manifestés. Il a entendu nos doléances et il a voulu que nous discutons de nos doléances », fait-il savoir en s’interrogeant sur le fait de savoir, celui qui les comprendrait en rejetant cette demande du Chef de l’Etat. « Est-il normal que nous disons que nous n’allons pas discuter avec lui ? Qui va nous comprendre, que nous disions, que nous ne voulons pas discuter de nos problèmes avec le président de la République ? C’est tout à fait normal qu’on soit allé au palais de la République même si toutes nos doléances ou toutes nos préoccupations n’ont pas eu de solution », soutient Nourénou Atchadé. Il dit être satisfait des retombées et pense que son parti va continuer le combat pour obtenir satisfaction sur les autres sujets en suspens. « Il y en a quand même nos doléances qui ont été acceptées et qui peuvent nous amener un tant soit peu vers une transparence pour les élections de 2026 », a-t-il dit. Mais qu’en est-il du pardon que Boni Yayi demande à son successeur au sujet de Reckya Madougou ? « Le pardon ne veut pas dire que ‘’quelqu’un’’ est fautif et qu’il le faut le libérer. Nous étions en négociation. Nous étions avec le Chef de l’Etat », a clarifié Nourénou Atchadé.

Alban TCHALLA