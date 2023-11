Réunion du comité des ministres de l’AGAO à Cotonou: Le ministre Adambi et ses pairs s’engagent pour la révolution énergétique en Afrique de l’Ouest

Vues : 4

Le comité des ministres de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest s’est réuni à Cotonou pour échanger sur l’importance du gaz naturel pour le développement économique dans la sous-région. C’est le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Adambi, président dudit comité, qui a présidé les travaux de cette réunion qui s’est déroulée le jeudi 24 novembre 2023.

Ce que vous devriez savoir: Le projet Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest est une initiative de la CEDEAO qui vise l’amélioration de la sécurité, de la fiabilité et de la qualité de l’approvisionnement énergétique par le développement du marché régional de l’électricité. C’est donc pour concrétiser l’objectif de ce projet et penser à le pérenniser, que les ministres en charge de l’énergie du Bénin, du Ghana, du Togo et du Nigeria, les chefs de délégation des pays membres de l’AGAO, la directrice de Wapco et bien d’autres hauts fonctionnaires, se sont réunis autour du thème : ‘’Gaz naturel au service du développement économique et de l’intégration régionale’’. A cette occasion, les participants ont passé en revue les sujets relatifs au bon fonctionnement de l’AGAO, ses performances et surtout les perspectives envisagées dans le contexte de la fusion de projet d’extension du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest avec le projet du Gazoduc Nigéria-Maroc. A l’issue des travaux, d’importantes décisions ont été prises pour la bonne continuité des activités du GAO afin d’améliorer ses réalisations pour permettre l’accès libre à l’énergie dans la sous-région.

Qu’en disent-ils : À entendre la directrice de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest, Chafari Kanya Harawa, le projet de Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest est une évolution très positive du fait qu’il s’étend désormais et devient un point attractif dans la sous-région. Consciente de l’importance de ce projet d’envergure, elle a sollicité l’indulgence des ministres sur les défis qui militent contre le fonctionnement efficace du GAO. A sa suite, la directrice générale de Wapco, Michelle Burkett a évoqué l’apport notable de Wapco dans le transport fiable et sécurisé du gaz naturel pour la production d’une électricité de qualité accessible à tous. Elle a, par ailleurs, réitéré l’engagement de la société à accompagner le projet de Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest pour la fourniture du gaz dans tous les pays de la Cedeao. Un engagement salué par le commissaire à l’énergie, infrastructure et digitalisation, Sédiko Douka, représentant le président de la commission de l’organisation sous-régionale. Selon lui, le projet du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest est très important pour l’organisation. Ce projet a été initié selon lui pour résoudre les nombreux défis énergétiques de la sous-région, au nombre desquels figurent entre autres « le déficit des moyens de production d’énergie dont la non-couverture de la demande régionale avec des fréquents délestages, l’accès des populations à l’électricité qui reste relativement limité à seulement 52% dans l’ensemble de la région ». Tous ces défis, dit-il, contribuent à freiner la croissance économique ou plus large le développement économique et social. C’est pourquoi, il est impérieux, ajoute-t-il, d’accroitre la production de l’électricité, la rendre disponible, la pérenniser et la rendre abordable. Un défi qui reste primordial pour le ministre béninois en charge de l’énergie, Samou Adambi. Dans son allocution d’ouverture, il a évoqué les réformes qui ont été initiées pour rendre le GAO plus fiable et attractif. En ce qui concerne la part du Bénin, le ministre a indiqué que son pays a pris l’engagement de respecter les textes fondateurs du projet ainsi que la mise en œuvre des décisions prises par le comité des ministres.

Quel bilan fait après un an passé à la tête de l’AGAO : En une année, le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Adambi, a rappelé les démarches menées afin d’étendre le projet GAO au-delà des quatre pays fondateurs que sont le Bénin, le Ghana, le Togo et le Nigéria. « La mission principale de l’AGAO est de pouvoir fournir le gaz à tous les pays de la CEDEAO surtout les pays enclavés comme le Niger, le Burkina et le Mali. Nous avons pu réviser les textes de la GAO afin d’avoir un encrage institutionnel capable de nous permettre d’aller à l’essentiel de la mission à elle confiée qui n’est rien d’autre que la fourniture du gaz à tous les pays et à tous les demandeurs privés dans notre espace. Aussi nous avons pris l’engagement d’ouvrir l’AGAO à tous les pays de la CEDEAO surtout dans le contexte où il y a un autre projet beaucoup plus grand qui va naitre dans notre sous-région partant de Nigéria jusqu’au Maroc », a-t-il fait savoir. Selon lui, les ressources dont dispose l’Afrique, doivent servir ses populations et participer à leur bien-être.

Entre les lignes : Au terme des travaux, la ministre de l’énergie du Togo, Aziablé Mila, a été désignée pour désormais présider l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest pour l’année 2024. Dans son discours, elle a réitéré son engagement à redynamiser l’AGAO et à « réaliser ce qui est prévu depuis quinze ans en un an ».