Energie électrique sur la route des pêches: Le ministre Samou Adambi constate l’achèvement de la phase1 du projet

Ce que vous devriez savoir :Le ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Adambi a effectué ce mercredi 22 novembre 2023, une visite de constat d’achèvement des travaux sur le poste de transformation d’énergie électrique à Togbin dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie Electrique (PADSBEE). Après Athiémé et Comè, le ministre et sa délégation ont poursuivi leur périple sur Togbin où est construit avec des technologies de dernière génération, un poste de transformation capable de fournir l’électricité de qualité pour les usages domestiques, commerciaux et industriels dans le respect des normes de sécurité, environnementales et sociales.Etant une réplique du poste de transformation électrique de Comè, le poste 63/15kV de Togbin est constitué de deux transformateurs de 31,5 mVA et deux lignes de 63kv. « Ce poste bien avancé, est un poste blindé qui permet de concentrer tout un hectare de poste en un espace plus restreint. Le poste est doté aussi d’un système de télécommunication et un bâtiment de commande», a fait savoir Brice Serbio, ingénieur de travaux à Vinci. A le croire, le projet de construction du poste de Togbin est évalué à plus de 19 milliards CFA pour un délai de dix mois. L’achèvement de ce poste à100% a été marqué par une coupure de ruban fait par le ministre pour officiellement lancer les travaux de fourniture d’énergie électrique dans les zones environnantes de Togbin. Aussi, le ministre lors de sa visite, a parcouru toutes les installations et tous les équipements mis en place dans le cadre de la construction de ce 63/15kV de Togbin.

Ce qu’en dit le ministre :Après avoir fait le constat que tout est réellement achevé sur ce site, le ministre Adambi a exprimé sa satisfaction surtout pour le respect du délai prévu pour la construction du site. Selon lui, le poste de Togbin vient à point nommé puisqu’il servira à alimenter la route des pêches qui est l’un des projets phares dans le programme d’action du gouvernement. « En termes de niveau d’avancement, le poste de Togbinest déjà achevé,connecté et mis sous tension et les populations de Togbin, fidjrossè et environs en bénéficientdéjà. C’est une zone très sensible et importante pour le gouvernement surtout pour la construction et l’aménagement de la route des pêches. Avec tout ce que nous prévoyons à mettre en place, il faut de l’énergie de qualité», a-t-il laissé entendre. Ce poste n’est que la première phase du projet selon le ministre. A le croire, il sera dupliqué lors d’une deuxième phase prévue pour démarrer au plus tard début 2024 et alimentera Avlékété jusqu’àOuidah. L’objectif pour le ministre est de faire en sorte que les coupures d’électricité ne dépassent pas dix secondes afin de permettre à tous les béninois où qu’ils soient de bénéficier d’une énergie de qualité à plein temps. « Peu importe là où vous êtes quand il y a coupuredu côté du point A, le point B va vous alimenter.Tout est réglé, c’est la distribution qui va suivre pour que toutes les populations puissent sentir l’effort qui a été fait depuis 2016 à nos jours » a notifié le ministre SamouAdambi. Il a pour finir remercier Vinci Energies pour la spontanéité et la diligence dont elle a fait preuve durant le travail. « Vinci Energies est un partenaire qui a su montrer son savoir et nous lui disons félicitation », dit-il sans oublier de saluer les efforts des autres organes comme la Sbee, la Ceb etc.

Par ailleurs :Il faut noter que le ministre Adambi et les membres de Vinci Energies ont à l’issue de la visite distribué des kits scolaires aux apprenants de l’EPP Togbin Daho.

A. A