Wilfried Léandre Houngbédji, SGA du gouvernement: « Les relations bilatérales entre le Bénin et le Niger sont aux beaux fixes »

Les relations bilatérales entre le Bénin et le Niger restent normales malgré la situation de crise sociopolitique du Niger, caractérisée par les sanctions économiques et financières de la CEDEAO. Telle est l’assurance que donne le Porte-parole du gouvernement et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji sur la qualité de la relation entre le Bénin et le Niger. Il s’est prononcé sur le sujet après le Conseil des ministres du mardi 26 septembre 2023. « Le Bénin a toujours ses relations particulièrement chaleureuses avec son peuple frère du Niger. Il n’y a aucune ombre dans le tableau des relations bilatérales entre le Bénin et le Niger », a rassuré Wilfried Houngbédji. Il en veut pour preuve, le nombre de ressortissants nigériens qui vivent au Bénin dans la paix et dans la quiétude. Et de l’autre côté, les citoyens béninois qui sont éparpillés également au Niger. Même si certains pensent que l’exécution des décisions de la CEDEAO vont affecter les relations entre les deux pays, Wilfried Houngbédji fait savoir que « cette actualité est davantage communautaire plutôt que bilatérale ». « Le Bénin qui entend assumer sa position sur l’affaire régionale, continentale et internationale doit se comporter en tant que tel en Etat responsable. Ce qui fait que la situation perdure depuis 2 mois, mais nous n’avons pas perdu espoir quant à sa résolution. C’est la raison pour laquelle le Bénin avec d’autres pays dans la communauté travaillent activement à une résolution rapide de cette crise afin que les relations se normalisent », fait-il comprendre.

Alban TCHALLA