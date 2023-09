Suite au point du drame de l’incendie: Talon donne des instructions pour le déploiement des mini-stations

Vues : 100

Patrice Talon

Le président Patrice Talon a instruit ses ministres à accélérer les actions de concert avec les principaux acteurs exerçant dans la commercialisation des produits pétroliers pour le déploiement des mini-stations sur toute l’ensemble du territoire. Ces mini-stations sont déjà acquises et l’étalonnage a pris fin la semaine dernière. C’est pourquoi après le compte-rendu de l’incendie de Sèmè-Podji fait, en conseil extraordinaire des ministres ce mardi 23 septembre, le président Talon a instruit ses ministres à accélérer les actions même celles déjà engagées. Il est fait observer que le gouvernement avait été déjà engagé la réorganisation des activités du secteur aux fins de les rendre formelles, pour la sécurité des personnes qui s’y adonnent, la préservation de l’environnement ainsi que de la santé publique. En effet, il ressort du Conseil que l’incendie a fait 36 morts de nationalités béninoise et nigériane. Selon le compte-rendu fait, la prompte réaction du gouvernement a permis de déployer sur place les équipes du groupement national de sapeur pompiers et d’évacuer diligemment dans des ambulances, les blessés vers les centres hospitaliers dédiés pour leur prise en charge immédiate. Il est dénombré 23 victimes de brûlures ou de traumatismes sévères qui reçoivent gratuitement les soins appropriés. Des équipes d’assistance sociale sont mises sur pied pour apporter le soutien psychologique et matériel nécessaire aux familles éplorées. A cet effet, le gouvernement renouvelle ses condoléances et sa solidarité aux personnes affectées. En vue de permettre à celles qui ont perdu des proches de faire leur deuil, il a été autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes à leur remettre soient formellement identifiés.

Alban TCHALLA