Diplomatie: Le ministre Bakari reçoit les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs  

Entretien entre le ministre et Joseph Alexandre Senninger, Ambassadeur de Luxembourg

Quatre nouveaux diplomates accrédités au Bénin ont présenté, le lundi 25 septembre 2023, les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, Shegun Adjadi Bakari. Il s’agit de Nangkéré Alifa Djarma, nouveau consul général de la République du Tchad, Joseph Alexandre Senninger, chargé d’affaires en pied du Grand-Duché de Luxembourg, Stefan Buchwald, nouvel ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin et Joris Jurriëns, nouvel ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. La présentation des lettres de créances a eu lieu au cabinet du ministre des Affaires étrangères.

Le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin Joris Jurriëns a fait savoir qu’il entend travailler au renforcement de la coopération internationale, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, du développement économique, de l’eau et des infrastructures. Chef de la division Santé mondiale, Santé et droits reproductifs et sexuels au ministère des Affaires étrangères de son pays depuis 2019, Joris Jurriëns est né le 11 mai 1967 à Gouda aux Pays-Bas. Il est titulaire d’une Maitrise en Administration publique obtenue à l’Université de Leiden aux Pays-Bas en 1992 et a assumé successivement les fonctions de deuxième secrétaire de l’Ambassade à Maputo au Mozambique, à La Paz en Bolivie et de premier secrétaire à Brazilia au Brésil (1997-2007), à Buenos-Aires en Argentine, puis de ministre conseiller à Bogota en Colombie (2011-2015).

Quant à ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près le Bénin, Stefan Buchwald, il veut travailler à renforcer l’élan de la bonne coopération entre les deux pays. « L’Allemagne et le Bénin entretiennent de bonnes relations diplomatiques depuis 60 ans. Mon équipe et moi, nous nous emploierons à les intensifier dans tous les domaines », a-t-il assuré. Sa feuille de route fera un focus sur les domaines politique, sécuritaire, économique, militaire, de la finance, l’agriculture et la société civile. « Le développement est le secteur le plus important. A la fin du mois d’octobre prochain, il y aura des négociations entre nos gouvernements en vue de poursuivre la coopération dans ce domaine avec un nouvel engagement financier de l’Allemagne », dit-il avant de promettre qu’il mettra en œuvre toute son expérience afin que les objectifs soient atteints. Stefan Buchwald est un expérimenté, pour avoir acquis plusieurs expériences dans le domaine de la diplomatie. Avant le Bénin, il était en service à l’ambassade d’Allemagne à Damas en Syrie, à l’Ambassade d’Allemagne à Lisbonne au Portugal où il a occupé le poste de chef de la section Presse de 1998 à 2001, à l’Ambassade d’Allemagne à Sanaa au Yémen où il a assumé les fonctions de chef de mission adjoint de 2004 à 2007.

A.T.