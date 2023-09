Financement de la Banque mondiale: Le Bénin décroche 230 millions de dollars pour renforcer sa croissance

Vues : 3

Pour aider le Bénin à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, stimuler la collecte des recettes nationales, et renforcer la résilience sociale et climatique, la Banque mondiale accorde un financement de 230 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA). Le financement a été approuvé le 15 septembre 2023 à Washington. Le but est de soutenir la croissance et la résilience sociale et climatique du pays.

Que retenir : Le Bénin est classé 152ème sur 181 pays en matière de vulnérabilité climatique extrême. Selon la Banque mondiale, l’augmentation de la fréquence des inondations a de lourdes conséquences sur la population et le secteur agricole. « Son taux d’érosion côtière, l’un des plus élevés du golfe de Guinée, menace plus de 50 % de la population vivant dans la région côtière, les infrastructures clés existantes et l’activité économique », indique-t-elle dans son communiqué. C’est pourquoi, afin d’aider le Bénin à mieux se préparer financièrement à répondre aux besoins immédiats des catastrophes naturelles, ce nouveau financement inclut une option de tirage différé en cas de catastrophe (Cat DDO) de 80 millions de dollars pouvant être entièrement ou partiellement décaissée en cas de catastrophe naturelle ou de situation d’urgence de santé publique.

Entre les lignes : En effet, cette première opération d’appui des politiques de développement est destinée à soutenir des réformes favorables à une croissance inclusive, résiliente et tirée par le secteur privé. Pour l’institution, l’adoption d’une nouvelle loi sur les partenariats public-privé et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement faciliteront la participation du secteur privé aux projets publics et contribueront à attirer les investisseurs privés pour mettre en œuvre des projets de partenariat public-privé. Le programme conçu en alignement avec le Plan d’action du gouvernement béninois 2021-2026, repose sur trois piliers. Le premier pilier soutient la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat public-privé (PPP), la création d’un nouvel écosystème pour le développement des micros, petites et moyennes entreprises, et l’amélioration du climat d’investissement. Le deuxième appuie des réformes pour stimuler la collecte des recettes nationales, en créant un espace fiscal nécessaire à l’investissement public et à la viabilité de la dette. La troisième cible des réformes destinées à une résilience sociale et climatique accrue, à travers notamment une couverture médicale subventionnée aux personnes pauvres, une protection sociale adaptative, et un renforcement de la gestion des risques de catastrophes. A en croire le responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, Nestor Coffi, le Bénin, en dépit des chocs externes enregistrés ces dernières années, est sur une bonne trajectoire de croissance. Il est essentiel, de son point de vue, pour le pays de poursuivre les réformes transformationnelles pour maintenir ses performances de croissance et améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. « Ce financement permettra au Bénin de mener des réformes pour reconstruire l’espace budgétaire, faciliter les investissements créateurs d’emplois par le secteur privé, et renforcer la résilience sociale et climatique », souligne-t-il.

C’est quoi l’Association internationale de développement (IDA) : L’ IDA est l’institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Fondée en 1960, elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et de programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des plus démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l’IDA permettent d’apporter des changements positifs dans la vie de 1,6 milliard de personnes résidant dans les pays éligibles à son aide. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements est en constante augmentation et s’est élevé en moyenne à 21 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 61 % environ de ce montant étant destinés à l’Afrique.

A.T.