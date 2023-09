Plaidoyer pour la libération de Madougou et Aïvo: Voici ce que Ayadji demande aux Démocrates de faire  

Vues : 38

Ce que vous devriez savoir : Si les Démocrates ne changent pas de posture, ils ne pourront pas obtenir les résultats escomptés pour la loi d’amnistie qu’ils proposent. Ce qu’a expliqué le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji à la délégation des membres des Démocrates, venue représenter Eric Houndété au 1er congrès ordinaire de Moele-Bénin ce samedi 02 septembre 2023. Avant de prononcer son discours au cours de ce congrès, Jacques Ayadji a fait des propositions au parti Les Démocrates.

Que disent les Démocrates : En effet, la délégation conduite par les députés Joël Godonou et Jules Lodjou à ce congrès, a plaidé pour la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques pour l’apaisement du climat sociopolitique du Bénin. « Il faut que le pays soit apaisé. Il faut que les tensions disparaissent. Que faire Reckya Madougou et Aïvo en prison, Adjavon et autres en exil? Nous quémandons au niveau du parti Les Démocrates un dialogue inclusif pour que tous les fils de ce pays se retrouve et parle du pays. Nous voulons compter sur vous qu’à la fin de vos travaux vous preniez des résolutions allant dans le sens de demander qu’une loi d’amnistie soit votée pour libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. Ce n’est qu’à ce seul prix que le Bénin d’antan retrouvera ses lettres de noblesses », a déclaré le député de l’opposition Joël Godonou.

Ce que Jacques Ayadji a dit : En réponse, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji a déploré qu’il a l’impression que Les Démocrates posent des actes exprès pour ne pas avoir des résultats qu’ils escomptent. « Vous avez besoin d’une loi d’amnistie et vous savez qu’à l’Assemblée nationale aujourd’hui, vous n’avez pas le nombre pour pouvoir avoir cette loi d’amnistie. Si vous n’avez pas ce nombre, on a la démarche pour demander la main aux autres », fait-il comprendre avant de les avertir qu’ils sont sur un terrain politique. A l’en croire, si cette loi d’amnistie est souhaitée par le peuple, chaque formation politique doit chercher à avoir les dividendes de la prise de cette loi. « La manière dont vous le demandez, aucune chapelle politique sérieuse ne peut vous le concéder parce que si cette loi d’amnistie se vote dans cet environnement, c’est comme si vous dites au peuple que c’est vous qui en êtes l’auteur alors que c’est faux », a-t-il souligné. Il recommande que les Démocrates changent de posture par rapport à leur démarche. « Vous n’avez pas le nombre qu’il faut. Changez de posture », a-t-il invité.

Alban TCHALLA