Bac 2023/Déroulement des EPS et épreuves facultatives: Voici la répartition des candidats admissibles dans les centres

Le Directeur de l’office du baccalauréat, Alphonse Da Silva rendu public les centres devant abriter les épreuves d’Éducation Physique et Sportive et Facultatives. C’est à travers la note de service N°O4S- 23/MESRS/OB/DG/DOTE/SP portant répartition des candidats admissibles dans les centres de déroulement des épreuves d’Éducation Physique et Sportive et Facultatives. Ceci pour faciliter l’accès dans les centres d’Éducation Physique et Sportive, et des épreuves facultatives aux candidats admissibles au baccalauréat session unique de juin 2023.

Alphonse Da Silva, Directeur de l’Office du Bac

CENTRES ÉPREUVES D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Seuls les candidats admissibles et aptes sont autorisés à subir les épreuves d’éducation physique et sportive.

DEPARTEMENT DE L’ATACORA

Centre du CEG 1 Natitingou

Les candidats ayant composé au CEG 1 Natitingou, Lyc. de Jeunes Filles / Natitingou, Lyc. Militaire de Jeunes Filles GMK/ Natitingou et au CEG Boukombé.

Centre du CEG 1 Tanguiéta

Les candidats ayant composé au CEG1 Tanguiéta et au CEG Matéri.

Centre du CEG Kouandé

Les candidats ayant composé au CEG Kouandé et au CEG Péhunco.

DEPARTEMENT DE LA DONGA

Centre du CEG 1 Diougou

Les candidats ayant composé au CEG 1 Djougou, au CEG 2 Djougou et au CEG Ouaké.

Centre du CEG 1 Bassila

Les candidats ayant composé au CEG 1 Bassila.

DEPARTEMENT DE L’ALIBORI

Centre du CEG 1 Kandi

Les candidats ayant composé au CEG 1 Kandi, CEG 2 Kandi, CEG Malanville, CEG Banikoara.

DEPARTEMENT DU BORGOU

Centre du Lycée Mathieu BoUKE

Les candidats ayant composé dans les centres suivants : CEG Albarika, CEG Guema,CEG Hubert Maga et au CEG Zongo.

Centre du CEG Zongo

Les candidats ayant composé dans les centres suivants : CEG 1 Tchaourou, Col. Cath. Hibiscus et Lyc. Mathieu Bouké.

Centre du CEG Bembéréké

Les candidats ayant composé au CEG 1 N’Dali, au CEG Bembèrèkè et au Prytanée Militaire de Bembèrèkè.

Centre du CEG 1 Nikki

Les candidats ayant composé au CEG 1 Nikki

DEPARTEMENT DES COLLINES

Centre du CEG 1 Savè

Les candidats ayant composé au CEG 1 Savè, au CEG 1 Kilibo et au CEG 1 Ouèssè.

Centre du CEG 1 Glazoué

Les candidats ayant composé au CEG 1 Glazoué et au CP Béthel.

Centre du CEG 1 Dassa-Zoumề

Les candidats ayant composé au CEG 1 Dassa-Zoumè et au CEG2 Dassa-Zoumè.

Centre du CEG 1 Savalou

Les candidats ayant composé au CEG 1 Savalou, CEG 2 Savalou et au CEG Bantè

DEPARTEMENT DU ZOU

Centre du Lycée Technique de Bohicon

Les candidats ayant composé dans les différents Centres de Bohicon (CEG1 Bohicon, CEG 3 Bohicon, Lyc. Tech. / Bohicon) et au CEG Zogbodomey.

Centre du CEG 2 Abomey

Les candidats ayant composé dans les différents centres suivants : CEG 1 Abomey, CEG 2 Abomey, CEG Agbangnizoun et CEG Oumbègame.

Centre du CEG 1 Covè

Les candidats ayant composé dans le Centre du CEG 1 Covè, CEG Zagnanado, CEG Zapkota et au CEG Ouinhi

DEPARTEMENT DU MONO

Centre du CEG 1Lokossa

Les candidats ayant composé dans les Centres du CEG 1 Lokossa, col. Cath. De Lokossa et CEG Athiémé.

Centre du CEG 1 Comé

Les candidats ayant composé dans les centres du CEG 1 Comé, CEG Grand-Popo, et Col. Cath. Comé.

Centre du CEG Houéyogbé

Les candidats ayant composé au CEG Houéyogbé et au CEG Bopa.

DEPARTEMENT DU COUFFO

Centre du CEG 1 Dogbo

Les candidats ayant composé au CEG 1 Dogbo et CEG Toiklin.

Centre du CEG 1 Aplahoué

Les candidats ayant composé au CEG 1 Klouékanmey, CEG 1 Aplahoué et CEG 1Djakotomey.

DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE

Centre du CEG 2 Abomey-Calavi

Les candidats ayant composé au CEG 1 Abomey-Calavi, CEG 2 Abomey-Calavi ; CPSainte Félicité / Calavi, CP Le Faucon, CP Lica et Col. Cath Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Centre du Col. Cath. Ste Thérèse |Calavi

Les candidats ayant composé au CEG Houèto, CEG le Plateau, CP Le Pharaon, CP Bakhita et CP St Mathieu I

Centre du Lycée Tech. d’Amitié Sino-Béninoise LAkassate

Les candidats ayant composé au CEG Akassato, CP St Fabien, CP Saint Romaric, CP la Grande Académie, et Lyc. Tech, d’Amitié Sino Béninoise.

Centre du CEG 1 Allada

Les candidats ayant composé au CEG 1 Alada, CP Aimé Césaire, CEG Zè et CEG Houègbo.Centre du CEG NokouéLes candidats ayant composé au CEG Godomey, CP Ste Félicité / Godomey, CEG le Méridien, CP Amen, CP St Félix, CP la Plénitude et Col. Cath. Don Zéfirino Agostini.

Centre du CEG 1Quidah

Les candidats ayant composé au CEG 1 Ouidah, CEG 2 Ouidah, CEG Tokpa-Domè, CEG Tori-Agouako, CP Michel Dubois et CEG Pahou.

DEPARTEMENT DU LITTORAL

Centre du CEG Gbégamey

Les candidats des séries A, et A du Littoral.

Centre du Collège Catholique Père AUPIAIS

Les candidats des séries C et D du Littoral.

Centre du CEG Sègbèya

Les candidats de la série B du Littoral.

Centre du CEG Ste Rita

Les candidats des séries E, Fi, F, F, Fi, Ga, Gz, Gs, et du Baccalauréat Professionnel Eau et Assainissement du Littoral.

DEPARTEMENT DE L’OUEME

Centre du Lycée Béhanzin

Les candidats ayant composé au CEG Agblangandan, CEG Agbokou / PN, CEG Djègan Kpèvi, Col, la Rosette et CEG Davié.

Centre du CEG Koutongbé / PN

Les candidats ayant composé au Lyc. Béthanzin, CEG 1 Sèmè-Podji et Col. Cath. Notre Dame de Lourdes / PN.

Centre du CEG Diègan-Kpèvi

Les candidats ayant composé au CEG Dowa, CEG 1 Epè, Lyc. Toffa 1″ et au Lycée Technique et Industriel /I PN.

Centre du CEG 1 Avrankou

Les candidats ayant composé au CEG 1 Avrankou et CEG Tchaada.

Centre du CEG Adjohoun

Les candidats ayant composé au CEG Dangbo, CEG 1 Bonou et CEG Adjohoun.

Centre du CEG 1Adjarra

Les candidats ayant composé au CEG 1 Adjarra, CEG Danto CEG Akpro-Missérété et CEG Gomé-Sota.

DEPARTEMENT DU PLATEAU

Centre du Lycée Technique de Pobè

Les candidats ayant composé au CEG 1 Pobè, CEG 1 Sakété, CEG 1 Ikpinlè / Adja-ouèrè et CEG 1 Kétou.I.

A PROPOS DES ÉPREUVES FACULTATIVES

II doit être rappelé aux candidats que les Épreuves Facultatives se dérouleront après la proclamation des premiers résultats conjointement avec les Épreuves d’Éducation Physique et Sportive (EPS). Seuls les candidats admissibles et ayant auparavant choisi de composer dans ces épreuves facultatives seront autorisés à le faire. Les centres retenus sont :

DEPARTEMENT DE L’ATACORA

Centre du CEG 1 Natitingou

Les candidats ayant composé dans les différents centres du département de l’Atacora.

DEPARTEMENT DE LA DONGA

Centre du CEG 1 Djougou

Les candidats ayant composé dans les divers centres du département de la Donga.

DEPARTEMENT DE L’ALIBORI

Centre du CEG 1 Kandi

Les candidats ayant composé dans le département de lAlibori.

DEPARTEMENT DU BORGOU

Centre du Lycée Mathieu BOUKE

Les candidats ayant composé au CEG Guema, CEG Albarika, CEG Hubert Maga, Lyc .Mathieu Bouké, CEG Tchaourou, et Col. Cath. Hibiscus.

Centre du CEG Bembèrèkè

Les candidats ayant composé au CEG 1 Nikki, CEG NDali, CEG Bembèrèkė et Prytanée Militaire /Bembèrèkè

DEPARTEMENT DES COLLINES

Centre du CEG 1 Dassa-Zoumè

Les candidats ayant composé dans les divers centres du département des Collines.

DEPARTEMENT DU ZOU

Centre du Lycée Technique de Bohicon

Les candidats ayant composé dans les différents centres du Zou.

DEPARTEMENT DU MONO

Centre du CEG 1 Lokossa

Les candidats ayant composé au CEG 1 Lokossa, Col. Cath. Lokossa et CEG Athiémé.

Centre du CEG 1 Comé

Les candidats ayant composé au CEG 1 Comé, CEG Grand-popo, CEG Bopa, CEG Houéyogbé, et Col. Cath. /Comé.

DEPARTEMENT DU COUFFO

Centre du CEG 1 Dogbo

Les candidats ayant composé au CEG 1 Aplahoué, CEG 1 Dogbo, CEG 1 Djakotomey.

CEG 1 Klouékanmey et CEG Toviklin.

DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE

Centre du CEG 1 Abomey-Calavi

Les candidats ayant composé au CEG 1 Abomey-Calavi, CEG 2 Abomey-Calavi ; CP Sainte Félicité-Calavi, CP Le Faucon, CP Lica, Col. Cath Ste Thérèse de lEnfant Jésus, CEG Houèto, CEG le Plateau, CP Le Pharaon, CP Bakhita, CP st Mathieu 1, CEGAkassato, CP St Fabien., CP Saint Romaric, CP la Grande Académie. Lyc. Tech. d’Amitié Sino Béninoise, CEG 1 Allada, CP Aimé Césaire, CEG Zè et CEG Houègbo

Centre du CEG Nokoué

Les candidats ayant composé au CEG 1 Godomey, CP Ste Félicité / Godomey, CEG le Méridien, CP Amen, CP S Félix, CP la Plénitude, Col. Cath. Don Zéfirino Agostini, CEG 1 Ouidah, CEG 2 Ouidah, CEG Tokpa-Domè, CEG Tori-Agouako, CP Michel Dubois et CEG Pahou.Département du Littoral

Centre du CEG Gbégamey

Les candidats ayant composé dans les séries A1, A2, C et D.

Centre du Lycée Technique Coulibaly

Les candidats ayant composé dans les séries B, E, EA, F1, F2, F3, F4, G1, G2 et G3.

DEPARTEMENT DE I’OUEME

Centre du Lycée Béhanzin

Les candidats ayant composé au CEG Davle, CEG Djegan-Kpevi, CEG DOwa, CEG 1 Sème-Podjl, CEG Agblangandan, CEG EKpė, Lyt. Toffa 1″. Lyc. Béhanzin, Lyć. lech. Industriel / PN, COL.Cath. NOtre Dame de Lourdes et CP Lâ HOsettëe.

Centre du CEG Adjohoun

Les candidats ayant composé au CEG Avrankou, CEG Adjohoun, CEG 1 Bonou, CEG 1 Dangbo, CEG Akpro-missérété, CEG Danto, CEG Gomé-Sota et CEG 1 Adjarra.

DEPARTEMENT DU PLATEAU

Centre du CEG 1PobèLes candidats ayant composé dans les différents centres du département.

Alphonse da SILVA (Directeur Général de l’office du Baccalauréat)