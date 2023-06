Conseil européen des Evêques: Mgr Didier Sèmèvo nommé Secrétaire général

Vues : 65

Mgr Didier Sèmèvo en visite à l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla

A la suite de son ordination comme Evêque de l’Eglise catholique œcuménique, le dimanche 08 janvier dernier à Cotonou, Mgr Didier Sèmèvo a été élu membre du Conseil européen des Evêques. Son élection comme membre représentant le Bénin au sein de ce Conseil, a eu lieu à l’issue d’une Assemblée des Evêques en France le 10 avril 2023. Dès son adhésion à cette institution religieuse internationale, il a été nommé Secrétaire général de cette organisation religieuse. Jusqu’à sa nomination, Mgr Didier Sèmèvo était le Coordonnateur de la commission des finances au sein du cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Une organisation faîtière qui travaille pour la paix et le développement social. Dans le cadre des différentes sollicitations des projets en cours au sein de sa communauté, Mgr Didier Sèmèvo a rendu visite à l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla. A l’occasion de son entretien avec le diplomate, Mgr Didier Sèmèvo a notamment parlé des projets que la communauté catholique a en cours. Il s’agit précisément du concert qui va se tenir à Toulouse en France dans quelques mois. Au cours de ce concert, a détaillé l’hôte de l’ambassadeur Eusèbe Agbangla, il s’agira de promouvoir la paix et le développement. L’occasion sera également de créer des ‘’Ambassadeurs’’ pour la paix ainsi que des colombes sympathétiques de paix. De grandes figures de l’Eglise et de plusieurs autres confessions religieuses, notamment la communauté musulmane sont attendues ainsi que l’archevêque catholique romain de Paris. L’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla a également donné son accord de principe, pour honorer de sa présence à cette manifestation religieuse. A en croire Mgr Didier Sèmèvo, le comité d’organisation de ce concert, encourage le chef de l’État, Patrice Talon à continuer ses actions pour rendre visible les artistes locaux, la culture et l’invite à soutenir cette initiative de Toulouse. Il faut préciser que le Conseil européen des Evêques compte en son sein de nombreux pays dont l‘Italie, la Belgique, la France et plusieurs d’autres pays de l’Union Européenne. Ce Conseil intervient principalement pour l’unité des chrétiens, la promotion de la paix et le soutien aux personnes défavorisées des couches sociales…

Alban TCHALLA