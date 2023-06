Formation professionnelle: Le campus de Sèmè City opérationnel dès la rentrée 2025

Vues : 1

Sur la base du développement du projet Sèmè City, un pôle régional d’enseignement supérieur professionnalisant qui offre des formations de niveau Bac+3 à Bac+6 dans des domaines à forte demande, sera bientôt installé sur 336 hectares à Ouidah. Ces domaines concernent notamment l’énergie, le numérique, l’architecture et l’urbanisme, le management, le design, l’intelligence artificielle, le cinéma, la télévision et l’animation. Ces formations professionnalisantes seront mises en œuvre par des partenaires ou développées directement par l’Etat et portées par Sèmè City. C’est du moins ce qui ressort du Conseil des ministres du mercredi 31 mai 2023. En effet, ce pôle régional dont le campus sera opérationnel à la rentrée 2025 pourra accueillir jusqu’à 33.000 apprenants de différents pays, tous programmes confondus. Il disposera d’infrastructures et de plateaux techniques répondant aux normes requises à l’effet de faciliter l’apprentissage et l’insertion professionnelle.

Pour y parvenir, un appel à projets a été lancé en vue de sélectionner des partenaires dans le but de développer des programmes de formation, d’incubation et de recherche.

Les candidatures qui seront recueillies de la part d’institutions académiques, de laboratoires de recherche et d’entreprises nécessitant une évaluation minutieuse de nature à garantir leur conformité aux objectifs de Sèmè City et aux normes internationales. Le Conseil a autorisé le recrutement d’un cabinet international dont la mission portera sur deux volets que sont : l’assistance au recrutement de nouveaux opérateurs de formation, de recherche et d’entrepreneuriat puis l’appui à la structuration et l’ingénierie pédagogique pour le montage de formations d’ingénieur aux standards internationaux portés par Sèmè City.

Alban TCHALLA