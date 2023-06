Investiture sans violence de Bola Ahmed Tinubu: Le président Soglo s’en réjouit et félicite le peuple nigérian

Vues : 2

A la suite de l’investiture lundi dernier du nouveau président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, a fait une déclaration ce jeudi 01 juin 2023. En sa qualité de Vice-président du Forum des Anciens Présidents de la République et de Gouvernements d’Afrique, il a témoigné sa fierté et ses félicitations à l’endroit de tout le peuple nigérian et de sa classe politique qui, malgré toutes les contradictions et les antagonismes manifestes, selon lui, ont su préserver une certaine marque de crédibilité de l’Afrique. « La République Fédérale du Nigéria a offert au monde entier, une extraordinaire image de stabilité politique et de cohésion nationale », a-t-il écrit. Venant de la part de la première puissance économique du continent, ce bel exemple de démocratie, poursuit le président Soglo, mérite d’être marqué d’une pierre blanche. Il a rappelé que les récents récits sur le parcours personnel de l’actuel président, Bola Ahmed Tinubu, le rassurent de ce que, lui aussi, est un grand combattant de la liberté. « Ma satisfaction ne vient pas seulement de notre fierté d’avoir fait partie du bon côté de l’histoire ; mais de constater que, l’Afrique ne reflète pas seulement les mauvais processus électoraux, la maladie du 3ème mandat, les larmes et le sang de citoyens en quête de liberté et d’expression », a-t-il souligné. Il espère compter sur son gouvernement pour le combat pour la Renaissance de l’Afrique au Sud du Sahara puisque, dit-il, il est inconcevable pour l’Afrique, de rester trop longtemps encore écartés des grands débats du monde tels que la sécurité, l’environnement, le nucléaire civil comme militaire, le droit de veto au Conseil de Sécurité de l’Onu et de la poursuite de la persistance de l’esclavage des Noirs en Libye en terre africaine interpelle toute la communauté internationale. « Que cet élan observé à Abuja puisse inspirer tous les pays du continent où s’annoncent des difficultés d’ordre électorales. Nous saluons enfin la jeunesse africaine qui s’active à faire inverser les tendances qui maintiennent certains de nos pays dans la servitude économique et culturelle depuis des siècles », peut-on aussi lire dans sa déclaration.

Alban TCHALLA