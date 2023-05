Nonvitcha 2023: La labellisation des spécialités culinaires du Bénin préoccupe Abimbola

Vues : 26

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola

L’édition 2023 de la fête identitaire des peuples Xwla et Pédah «Nonvitcha» s’est tenue le week-end dernier, à Grand-Popo, l’une des cités balnéaires les plus connues du Bénin. A cette occasion, le Ministre en charge de la culture et du tourisme, Jean-Michel Abimbola a d’abord, au nom du gouvernement, reconnu et salué le riche patrimoine culturel de cette communauté avant de rendre hommage aux initiateurs de cette fête qui est à sa 102ème édition. « Nonvitcha n’est plus une simple manifestation. C’est un modèle de fraternité, un instrument de transmission et de valorisation du patrimoine ancestral Xwla et Pédah, un outil d’actions en faveur de la communauté » a-t-il laissé entendre. Il en a profité pour rappeler aux restaurateurs, aux nutritionnistes et à toute la chaîne de l’art culinaire, la nécessité de travailler à la labellisation des spécialités culinaires du pays. « Car, le Bénin a tant à proposer au monde pour l’enrichir avec les particularités de sa cuisine », a-t-il martelé avant d’ajouter « le ministère du tourisme, de la culture et des arts a mis en place un programme qui permet de renforcer les capacités des professionnels de ce secteur et de mettre en valeur notre patrimoine culinaire, car la cuisine fait partie de l’ensemble des chaînes de valeurs du tourisme que nous voulons développer et mettre au standard international». Une déclaration par laquelle il a rassuré les uns et les autres présents à la plus ancienne des fêtes communautaires du pays, du travail acharné que fait le Gouvernement pour révéler le Bénin.

Anselme HOUENOUKPO