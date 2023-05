Flambée des prix des produits de première nécessité: Le clergé dénonce la cherté de la vie et interpelle Talon

Il faut noter que plusieurs sujets d’actualité ont été abordés à cette session de la CEB. Les évêques ont opiné sur l’actualité notamment l’insécurité grandissante avec des prises d’otage, le préoccupant fléau de la cybercriminalité. Ils ont salué les efforts du gouvernement et des forces de l’ordre qui œuvrent pour la préservation de l’intégrité du territoire national et un retour à la quiétude.

Depuis quelques mois, le Bénin fait face à une hausse des prix des produits de base que l’Etat impute à la faible pluviométrie et à l’exportation massive de la production. Malgré le contrôle imposé récemment sur les produits exportés, les ménages continuent de faire face à une explosion des prix des produits de première nécessité. Au cours de sa 3ème plénière ordinaire de l’année pastorale 2022-2023, à Tchanvédji, la Conférence Épiscopale du Bénin (CEB), s’est penchée sur le sujet et souhaite la réduction des taxes. Parmi autant de doléances, les évêques ont exhorté les autorités politico-administratives, à voir dans quelle mesure, il est possible de réduire les taxes sur les produits de première nécessité afin d’en permettre l’accès aux couches défavorisées.

