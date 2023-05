Planification communautaire: Des experts de la CEDEAO échangent  à Cotonou

Vues : 6

Vue d’ensemble des participants à l’atelier

Harmoniser la compréhension du Cadre stratégique communautaire de la CEDEAO et des objectifs 4X4 du président de la commission de la CEDEAO, réviser et finaliser le projet de manuel de la CEDEAO sur la planification stratégique, arrimer les politiques conformément à la vision/Agenda 2063 de l’Union Africaine. C’est le but de l’atelier régional sur la planification communautaire, qui réunit depuis le lundi 08 mai 2023 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, les experts de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Durant une semaine, les participants vont dégager des outils importants pouvant impacter positivement la communauté d’ici à 2050. En ouvrant les travaux, le Conseiller Politique et représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Mamadou Konaté a rappelé la pertinence de cet atelier des planificateurs sur la planification communautaire. Il a félicité les participants avant de les inviter à faire en sorte que les travaux puissent permettre d’avoir les assignés. Répertoriés, les objectifs, les priorités et les indicateurs de performance seront cohérents et facilement compréhensibles, permettant une mise en œuvre optimale. De même, l’alignement permettra également une utilisation idéale des ressources financières et humaines pour atteindre les objectifs communs. Car, il est important que les citoyens de la communauté aient accès à des informations claires et précises sur les politiques et les programmes de la communauté afin de mieux comprendre les enjeux et de contribuer activement au processus de développement. En outre, il est également important de réviser le projet de manuel de la CEDEAO sur la planification et le suivi-évaluation. Le manuel de la CEDEAO est une ressource pour une meilleure compréhension mais aussi pour fournir des directives pour la planification, le suivi et l’évaluation des programmes et projets pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des activités de développement. Cela permettra également de renforcer la transparence et la reddition de comptes envers la communauté. Selon la vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, Raouf Salami, la rencontre de Cotonou a une dimension particulière en ce sens qu’elle constitue un enjeu important pour le développement de la communauté. Elle doit prendre en compte les besoins réels de l’institution sous-régionale et des populations pour atteindre les objectifs fixés d’ici 2050. Pour Franck-Emery Mongbè, la Vision 2050 de la CEDEAO a été élaborée pour permettre à la communauté de se projeter dans l’avenir, de définir les orientations à suivre, les objectifs à atteindre et les défis à relever. Les travaux prennent fin ce vendredi 12 mai 2023.

Alban TCHALLA