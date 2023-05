Suite à son décès:  Bio Tchané rend hommage à Anne Cica Adjaï

Vues : 2

Abdoulaye Bio Tchané

Suite au décès du Chef du 4ème arrondissement de Ouidah Anne Cica Adjaï, le ministre Abdoulaye Bio Tchané a présenté ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, sa commune d’origine, sa famille politique et à tous ceux qui l’ont connue. Par ce même message, il a salué sa mémoire et rend hommage à une femme « au parcours professionnel riche en expériences ». « C’est avec un cœur meurtri, plein de tristesse que j’ai appris la tragique disparition ce mercredi 10 mai 2023, d’une digne fille du Bénin Anne Cica Adjaï, actuelle Chef du 4ème arrondissement de Ouidah des suites d’un accident de circulation. Cette disparition ne plonge pas seulement la commune de Ouidah dans l’émoi mais le Bénin entier », a écrit le ministre Bio Tchané. Selon lui, Anne Cica Adjaï Adjovi est l’une des femmes ayant marqué l’histoire économique de son pays le Bénin. « Elle a été une figure emblématique de la lutte contre la corruption », a fait savoir le ministre Bio Tchané, qui a travaillé avec elle au ministère des finances sous le président Mathieu Kérékou de 1998 à 2002. Ancienne conseillère technique du feu président Mathieu Kérékou de 1996 à 2006 et cheffe de la cellule de moralisation de la vie publique pendant 10 ans, l’illustre disparue est membre de l’Union Progressiste le Renouveau. Economiste et contrôleur de gestion, elle était aussi une militante pour la création de l’association des femmes pour le développement de la commune de Ouidah.

Alban TCHALLA