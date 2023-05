Lutte contre le terrorisme: Moele-Bénin envisage une consultation nationale

Vues : 5

Jacques Ayadji, président de Moele-Bénin

Face à la recrudescence des attaques terroristes et la volonté manifeste de ces groupes armés de s’installer sur le territoire béninois, le parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (Moele-Bénin) projette initier une large consultation nationale. L’information a été rendue publique à travers un communiqué en date du 09 mai 2023 et signé du président du parti, Jacques Ayadji. L’ambition est de faire échec au projet des groupes terroristes, de s’implanter sur le sol béninois. A cet effet, le parti Moele-Bénin lance un appel à toutes les forces vives de la Nation pour se mettre aux côtés du gouvernement et des Forces de défense et de sécurité (FDS) déjà engagés dans une lutte implacable contre les actes de criminalité. Ainsi, le communiqué indique que « chacun apportera sa contribution à la préservation de la paix et à la co-production de la sécurité en synergie avec les services compétents de la République ». Par ailleurs, le Bureau Politique National a instruit la Commission en charge des questions de défense et de sécurité du parti à mener les réflexions idoines aux fins de soumettre au plus tôt au gouvernement des propositions concrètes relatives à la lutte contre le terrorisme. « C’est uni et solidaire que nous triompherons du mal, et nul ne sera de trop dans ce combat » souligne Jacques Ayadji. Le parti Moele-Bénin profite de l’occasion pour présenter au peuple béninois et aux familles endeuillées, ses sincères et vives condoléances et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Alban TCHALLA