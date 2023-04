Coopération bilatérale: Le Japon offre 4 catégories de bourses aux étudiants béninois

Vues : 27

L’ambassade du Japon en République du Bénin a lancé la candidature pour les bourses d’études et de recherche aux étudiants béninois ayant achevé le master, la licence ou le baccalauréat. Ces bourses sont classées en 4 catégories à savoir : Research student, Undergraduate student, College and technology student et Special training college student, avec des critères et conditions de sélection spécifiques fondés sur l’excellence. L’objectif de ces bourses entièrement financées par le gouvernement japonais est de promouvoir la formation de la jeunesse, les échanges intellectuels et une meilleure compréhension culturelle entre le Bénin et le Japon. Ces bourses proposées aux étudiants couvrent l’ensemble des disciplines notamment scientifiques, techniques, sciences humaines et sciences sociales. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 26 mai 2023 à 12heures précises par dépôt direct à l’ambassade ou par mail (culture@pv.mofa.go.ip).

Pour les étudiants désireux de postuler à ces différentes bourses octroyées par le Ministère de l’Education, de la Culture, des Sciences, des Sports et de la Technologies du Japon (MEXT), l’ambassade du Japon organisera deux séances d’échanges à l’intention de ceux-ci. Le but de ces échanges est de permettre aux candidats de bien présenter leurs dossiers afin d’augmenter leur chance de réussite pendant le processus de sélection. Lesdites séances se dérouleront le mercredi 3 mai et le vendredi 5 mai 2023 à partir de 10 heures à l’ambassade du Japon.