Chant religieux: Yayi fait des révélations sur son clip vidéo

Boni Yayi à la guitare

L’ancien chef de l’Etat a offert, en ce week-end pascal, un clip vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux. Un clip dans lequel, il interprétait la chanson : « Tout joyeux, bénissons le seigneur ». C’est un Boni Yayi très inspiré qu’on a vu sur cette séquence musicale, chapeau américain, tenue claire, grattant les cordes d’une guitare et une voix rauque qui loue le Seigneur… Selon ses propres confidences recueillies par BIP Radio, Boni Yayi révèle avoir chanté pour son conseiller politique Amos Élègbè, qui connaîtrait quelques ennuis de santé en ce moment. “J’ai choisi cette chanson que je lui ai dédiée, histoire de le soutenir et de lui donner du courage. C’est une chanson qu’il aime et qu’il chante tout le temps quand notre groupe d’étude biblique se réunissait” a confié Boni Yayi à cette chaîne de radio en ligne. Cette vidéo qui dure un peu plus de 7 minutes a été tournée à son domicile de Cadjehoun à Cotonou sur 2 à 3 jours, selon des indiscrétions. Il y jouait tantôt de la guitare avec une certaine agilité, esquissait tantôt des pas de danse. “C’est un instrument que j’aime” dit l’ancien Président qui prend des cours de solfège, ajoutant en avoir toujours une dans sa valise quand il voyage.

Pour ceux qui l’accompagnent dans ce clip vidéo ; à la batterie, il y avait Rodrigue, un musicien d’une chorale évangéliste de Cotonou et Ornel, un professeur de musique. A en croire BIP Radio, Yayi travaillerait déjà sur une autre vidéo que le public découvrira encore d’ici peu.

Christian TCHANOU