Dr Gabin Tchaou, SG/SYNARES à propos de la qualification complémentaire exigée désormais des enseignants du supérieur: « C’est dangereux! »

Le Secrétaire général du Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Synares), Dr Gabin Tchaou a réagi suite à la déclaration du Chef de l’Etat sur la double qualification pour l’enseignement dans les Universités lors de l’installation des membres de la Délégation au contrôle et à l’éthique dans l’enseignement supérieur

« Les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d’enseignant. Une qualification complémentaire sera requise », a déclaré le président Patrice Talon le vendredi 17 février 2023 à l’occasion de l’installation des membres de la Délégation générale au contrôle et à l’éthique dans l’Enseignement supérieur. Joint au téléphone, le Dr Gabin Tchaou, Secrétaire général du Syndicat Autonome de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Synares) a déploré cette option, qui selon lui est un « rétropédalage ». « C’est une aberration, a-t-il dit. C’est le Bénin qui a signé une convention avec le CAMES depuis 1972. L’évaluation des enseignants du supérieur se passe à l’international. Plus de 50 ans après, on veut faire rétropédalage. C’est une désapprobation totale pour ce qui est de ma part », a réagi le syndicaliste. Dans son développement, il se demande si tant est que le CAMES est aussi mauvais que ça, pourquoi les membres du gouvernement et les députés à l’Assemblée nationale se débrouillent pour être candidats sur les listes d’aptitude du CAMES. « Il ne faudrait pas que ceux qui tentent et qui échouent parce qu’ils n’ont pas pu travailler correctement, induisent le président de la République en erreur. C’est dangereux …Récemment, vous avez vu que le Bénin a présenté une candidate au poste du Secrétaire général du CAMES. Le CAMES est créé en 1968, ça fait 55ans déjà. Le Bénin a adhéré à la signature de tous les textes depuis 1972. Et depuis 7 ans, les gens s’acharnent autour pensant qu’on va faire des promotions et ils vont gravir les échelons sans pouvoir se présenter », a-t-il fait savoir, ajoutant que les autres pays membres du CAMES observent le Bénin. Dr Gabin Tchaou dit, en tout cas, vouloir attendre ce qui va se passer. « Pour être un bon enseignant, il faut toujours se déplacer pour aller voir en dehors de ce que vous avez dans vos ouvrages. Venez sur le campus et demandez comment les gens se débrouillent dans les laboratoires. Il faut construire des infrastructures pour les universités, équiper les laboratoires, financer la recherche. Ce que le gouvernement ne fait pas du tout. Que le Chef de l’Etat ne se laisse pas tromper. Il s’agit ici de la formation de la relève. Les enseignants du supérieur sont déjà des experts dans tous les domaines » souligne-t-il. Pour finir, le syndicaliste Gabin Tchaou exhorte le Chef de l’Etat et les membres de son gouvernement à chercher la bonne information. « Vous ne pouvez pas accepter faire évaluer quelqu’un à l’international et revenir dire qu’il faut une qualification complémentaire » s’est-il indigné avec cette remarque supplémentaire: « Regardez vous-même la composition de la Délégation ! ».

Alban Tchalla