Can U20, Egypte 2023: Les Guépards démarrent par un nul

Vues : 3

Le Bénin a fait son entrée en lice dans le championnat d’Afrique des nations juniors de football. C’est à travers le match qui l’a opposé, à la Zambie, le mardi 21 février 2023, au stade d’Alexandrie en Egypte. A l’arrivée, les deux équipes se sont séparées dos-à-dos.

Après une première mi-temps sans but, les Guépards du Bénin ont été les premiers à ouvrir le score à la 57e minute par l’entremise de Rodolphe Aloko. Une ouverture qu’ils n’ont pas su conserver pour longtemps puisque les Chipolopolos juniors ont profité d’un mauvais dégagement de David Dava Agossa, gardien de but des Guépards du Bénin, pour revenir au score par le biais de Robert Ng’ambin à la 60e minute. 1-1, les deux équipes ont poursuivi le match en tentant de trouver la faille les minutes qui ont suivi. Mais, elles n’y sont pas parvenues jusqu’à la fin des 90 minutes plus les 5 minutes de temps additionnel. Les deux formations partagent donc les points et devront s’imposer lors de leur prochaine sortie où le Bénin croisera la Tunisie alors que la Zambie jouera la Gambie.

Pour ce qui est du classement, c’est la Gambie victorieuse de la Tunisie qui tient la tête du groupe C après sa victoire 1-0 sur la Tunisie.

Le Bénin et la Zambie (1 point chacun), partagent la 2e place alors que la Tunisie ferme la marche avec 0 point-1.

A souligner qu’au terme du match, le comité chargé d’élire le meilleur joueur du match (Homme du match) a reconnu le travail abattu par le milieu de terrain béninois, Francisco Dokou Dodo et l’a élu meilleur joueur du match.

Tous les résultats de la 1ère journée

Groupe A

Egypte vs Mozambique 0-0

Sénégal vs Nigeria 1-0

Groupe B

Uganda vs Centrafrique 2-1

Soudan du Sud vs Congo 1-2

Groupe C

Tunisie vs Gambie 0-1

Zambie vs Bénin 1-1

Anselme Houénoukpo