Agence nationale d’identification des personnes: Talon nomme Pascal Nyamulinda à la tête de l’ANIP

Pascal Nyamulinda remplace Cyrille Gougbédji

L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a un nouveau gestionnaire mandataire. Il s’agit de Pascal Nyamulinda qui remplace Cyrille Gougbédji à la tête de l’agence. Sa nomination est intervenue en conseil des ministres de ce mercredi 22 février 2023. En effet, le désormais ancien gestionnaire mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji a été promue au poste de Délégué Général adjoint au contrôle et à l’éthique dans l’enseignement supérieur en conseil des ministres du 23 janvier dernier. Un nouvel organe dont les membres ont été installés le vendredi 17 février dernier. D’origine rwandaise, le nouveau gestionnaire mandataire Pascal Nyamulinda a été Maire de la ville de Kigali. Précisons que l’ANIP est créée par la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle est placée sous la tutelle du Président de la République. De manière globale et synthétisée, la mission de l’ANIP se résume en la modernisation du processus d’identification des personnes sur le territoire national. L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a en charge : toutes les opérations relatives à la conception et à la réalisation technique du registre national des personnes physiques, toutes les opérations relatives à la conception et à la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques, la détermination, l’attribution et la conservation du Numéro Personnel d’Identification (NPI), l’assistance technique à toutes les structures et personnes ayant droit d’accès ou d’utilisation du Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi l’authentification, la conservation et la protection des données d’identification.

Alban Tchalla