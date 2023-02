Suite à l’annonce de la vente aux enchères des biens de l’homme d’affaires en exil: Soglo interpelle Talon et Yayi sur le cas Ajavon

Vues : 344

”Le Bénin ne saurait être l’otage d’une vengeance personnelle”, dixit l’ex-Chef d’Etat

Prenant à témoin les Béninois et la communauté internationale, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a adressé une lettre ouverte aux présidents Talon et Boni Yayi pour dénoncer les actes de provocations que subit Sébastien Adjavon. Dans cette lettre en date du jeudi 23 février 2023, l’ex-président Soglo a, tout en regrettant ce qu’il appelle « haine à l’on encontre de Sébastien Adjavon », imploré l’indulgence des présidents Talon et Yayi. Car, dit-il, les pires criminels ont leur place dans la République après avoir purgé la juste peine à l’issue d’un procès équitable.

Voici l’intégralité de sa lettre :

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien Président de la République

Cotonou

A

Messieurs les Présidents Patrice TALON

Et Boni YAYI

Cotonou – Bénin

Cotonou, le 23 février 2023

Objet : Lettre ouverte A/S Persécution à l’encontre de notre

compatriote Sébastien AJAVON.

Excellences Messieurs les Présidents Patrice TALON et Boni YAYI,

Je passe par ce canal pour vous interpeller publiquement par rapport aux cycles de persécutions dont fait l’objet notre compatriote et homme d’affaires Sébastien AJAVON depuis plusieurs années.

J’aurais pu prendre encore une fois mon bâton de pèlerin et m’entretenir avec chacun de vous deux sur le sujet. Mais, je préfère le faire en prenant à témoin les 12 millions de Béninois que nous sommes ainsi que la communauté internationale.

Le déferlement d’actes de provocation, d’humiliation et de sabotage à l’encontre de Monsieur Sébastien AJAVON suscite de grandes interrogations auprès de nous. Peut-être, qu’il existe une raison que le grand public ignore et qui justifie que tous les biens de l’homme d’affaires soient saisis ou détruits jusqu’à ses objets personnels et intimes vendus aux enchères comme s’il était déjà banni de la République. Même les pires criminels ont leur place dans la République après avoir purgé la juste peine à l’issue d’un procès équitable.

Sous le régime de Monsieur Boni YAYI, il avait déjà subi une vague d’attaques de ses sbires. En tant que Chef de l’État, vous ne vous êtes pas privé de l’invectiver sur la place publique. Il était comparé à un autre déclaré ‘’vertueux’’ par vos soins, alors même qu’il était le président du Conseil National du Patronat du Bénin.

Après c’est le tour du régime de Monsieur Patrice TALON.

Mais pourquoi tant de haine à son encontre ?

Messieurs les Présidents Boni YAYI et Patrice TALON vous devriez comprendre que ces agissements vindicatifs viennent heurter notre mode de vie et violent notre conscience tout simplement. Et, je me dois de vous en parler haut et fort pour susciter le débat public.

Ce qui se passe actuellement sous votre régime, Monsieur Patrice TALON est inconcevable, vous qui aviez eu maille à partir avec les institutions, notamment la justice de notre pays dans un passé encore récent. Et pourtant, vous avez pu conserver vos droits de citoyen Béninois au point de briguer la magistrature suprême.

A cette époque, je suis personnellement intervenu auprès des autorités françaises pour vous éviter une extradition alors que votre tête était mise à prix ici même dans votre pays, le Bénin.

Pourquoi alors cette intolérance vis-à-vis d’un autre fils de ce pays ? Le Bénin ne saurait être l’otage d’une vengeance personnelle ou d’une vendetta secrète. Si Monsieur Sébastien AJAVON, autrefois employeur de milliers de concitoyens béninois aujourd’hui au chômage, mérite vraiment le processus de bannissement actuellement en cours contre sa personne, ses proches et ses biens nous devons en parler sur la place publique et de façon contradictoire.

Ce pays a toujours été un havre de paix pour ses fils et même pour les étrangers qui y vivent. Des milliers d’hommes d’affaires y ont prospéré avec des fortunes diverses, sans vivre sous la terreur, la ruse ou la rage. Pourquoi devrait-il devenir un calvaire pour ses propres fils ?

Est-ce une telle ‘’Nation’’ que vous ont légué nous vos devanciers ou vos pères ?

Toute tentative visant à mettre en péril notre vivre ensemble est à combattre avec la dernière énergie.

Partout, les États font leur possible pour protéger leurs opérateurs économiques en leur offrant les meilleures conditions pour leur permettre d’aller à la conquête du monde impitoyable du commerce international. C’est inadmissible que, pendant ce temps, chez nous au Bénin, être homme d’affaires devienne un boulet qui conduit à la déchéance. Et les pouvoirs publics sont mis à contribution pour cette hideuse besogne. J’en ai honte et je m’indigne.

Messieurs les Présidents Patrice TALON et Boni YAYI, nous Béninois, attendons vos explications.

Vivement que le bon sens et la sagesse regagnent vos cœurs !

Affectueusement,

Nicéphore Dieudonné SOGLO

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique,

Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA