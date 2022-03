144ème  Assemblée de l’UIP consacrée aux  changements climatiques : L’He Bako Arifari réitère les engagements du parlement béninois

L’honorable BAKO Arifari prononçant son discours

L’honorable Bako Arifari a réaffirmé l’engagement du Parlement béninois à poursuivre aux côtés de la communauté internationale, à la fois dans la lutte contre les causes du changement climatique et pour l’adaptation et l’atténuation de ses effets. C’était ce mercredi 23 mars 2022 à la tribune de la 144ème assemblée de l’union interparlementaire qui se tient du 20 au 24 mars à Bali en Indonésie.

La 144ème assemblée de l’UIP qui se tient sous le thème ‘’Objectif zéro : mobiliser les parlements pour agir face aux changements climatiques’’ est un cadre de dialogue et d’échanges pour les parlementaires de l’Union sur les enjeux du changement climatique dans le monde. Tous les organes statutaires de l’UIP, notamment le Conseil directeur, les commissions permanentes, le Comité des droits de l’homme des parlementaires et le Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient, ainsi que le Forum des femmes parlementaires et le Forum des jeunes parlementaires se réunissent pendant cette Assemblée. A la faveur du débat général, une plateforme a été offerte aux délégués pour délibérer, échanger des points de vue et pour tenter de mobiliser les parlementaires sur les mesures à prendre face à l’urgence climatique. C’est à ce propos que l’honorable Bako Arifari a délivré un message de la part du parlement béninois. Dans son message de soutien, il a indiqué que « le changement climatique n’est pas seulement un défi, mais un véritable ultimatum lancé à toute l’humanité et face auquel nous devons plus que jamais mettre en œuvre l’adage devenu commun qui traduit l’esprit partagé du multilatéralisme auquel nous sommes tous attachés à savoir penser globalement et agir localement ». Il poursuit que l’Afrique a été parmi les continents les plus menacés selon le rapport du Groupe Intergouvernemental sur le changement climatique de 2007. D’après son message, la montée du niveau de la mer est une source de grande préoccupation pour des pays comme le Benin, le Ghana, le Togo et le Nigeria qui partagent une conurbation formant une mégalopole continue. « La montée du niveau de la mer menace dangereusement les côtes africaines, notamment en Afrique de l’Ouest » a-t-il fait constatre. Face à cette situation, l’honorable a déclaré que « le Benin a non seulement ratifié les grands instruments internationaux comme la Convention de Kyoto ou encore les Accords de Paris, mais a aussi adopté une série de lois pour encadrer la question du changement climatique ». A le croire, « une loi majeure a été adoptée par l’Assemblée nationale portant sur les changements climatiques couvrant tous les domaines identifiés, ainsi que des lois plus spécifiques sur la protection des zones côtières et l’encadrement de l’utilisation des plastiques ».

Les travaux de cette 144è Assemblée de l’UIP prennent fin ce jeudi 24 mars 2022 conformément au calendrier établi, avec l’adoption des mesures fortes à prendre face à l’urgence climatique.

Assise Agossa