Lutte contre les Gaz à effet de serre: La FAO renforce les ministères en matériels

Le Ministre José Tonato recevant un ordinateur portatif des mains du représentant résident de la Foa, Isais Angue Obama Oyana

Le Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation vient de réitérer son engagement et son soutien à accompagner les efforts du Bénin à produire des données désormais plus fiables sur la production du gaz à effet de serre. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu le lundi 21 mars 2022 dans les locaux du ministère du cadre de vie, la cérémonie de remise d’un lot d’équipements du FAO présidée par le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Tonato. C’était en présence du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation, Isais Angue Obama Oyana. Le lot d’équipements est composé d’ordinateurs, de serveurs, de routeurs et accessoires afin d’optimiser la collecte et le stockage des données climatiques pour l’élaboration des communications sur les contributions nationales déterminées sur l’établissement des données statistiques de qualité sur le gaz à effet de serre, respectant ainsi un cadre de transparence renforcé de I‘accord de Paris. La FAO a accepté appuyer le ministère du cadre de vie et du développement durable en donnant des équipements informatiques pour répondre aux exigences de cet accord de Paris. Ces équipements seront mis à disposition des ministères de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, de l’énergie, des infrastructures et des transports, de l’économie et des finances. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable Jose Tonato a pris l’engagement au nom du gouvernement béninois, que ce lot de matériels sera utilisé comme souhaité. Il a remercié la FAO qui n’a jamais ménagé ses efforts pour accompagner le Benin dans sa vision d’une agriculture productrice mais surtout viable.

Assise Agossa (Coll.)