Législatives de janvier 2023 : Les évêques plaident pour des élections «réellement inclusives  et apaisées»

Les évêques du Bénin en prière

Ce qui les préoccupe : Les évêques du Bénin appellent à des élections « réellement transparentes et apaisées ». Ils font ainsi allusion aux prochaines législatives prévues en janvier 2023 et ont émis la préoccupation lors de la session ordinaire pour le compte de l’année pastorale qu’ils viennent de tenir, du 17 au 19 mai au Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah. Les prélats béninois exhortent, pour ce faire chaque acteur à véritablement travailler pour assurer un scrutin inclusif et apaisé. « Ils sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir des élections libres, transparentes, réellement apaisés » souligne le communiqué final qui a sanctionné ces assises au cours desquelles plusieurs sujets d’ordre ecclésial, social et politique ont abordés. »

Entre les lignes : Les évêques n’ont pas aussi manqué, au cours de cette session ordinaire, d’apprécier les efforts consentis au quotidien par le gouvernement du président Patrice Talon pour assurer la sécurité et la défense du territoire national. Quant aux soldats béninois qui ont succombé aux dernières attaques djihadistes, ils présentent leurs condoléances aux familles éplorées.

Christian Tchanou