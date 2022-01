Après le coup d’État: Roch Christian Marc Kaboré démissionne

Les putschistes du Burkina Faso ont désormais les mains libres. Le Président déchu Roch Christian Marc Kaboré a officiellement démissionné de ses fonctions de président de la République. A travers un courrier rédigé à la main et adressé au Président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le désormais ex-President du Faso reconnaît les nouvelles autorités du pays. La junte qui s’est emparée du pouvoir ce lundi 24 janvier 2022, a annoncé la dissolution du gouvernement, de la constitution et de l’Assemblée nationale ainsi que de toutes les instructions du pays.