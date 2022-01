2ème Assemblée Générale Statutaire du Lions Club Ouidah-Kpassè: Le Gouverneur du District 403 A4 encourage et dope le dynamisme des Lions

En visite depuis quelques semaines dans les clubs membres de son district, le Gouverneur du District 403 A4 Jeannot Mathieu Agboton, a pris le pouls du bilan à mis parcours des activités menées par le Lions Club Ouidah-Kpassè, présidé par lamie Sènamy Christelle Dan. Cétait à la faveur de la 2ème Assemblée Générale Statutaire du Lions Club Ouidah-Kpassè tenue le dimanche 16 janvier 2022, à Ouidah.

Cette descente du Gouverneur dans les clubs membres du District 403 A4 entre dans le cadre de la redynamisation des Lions pour une meilleure atteinte des résultats fixés. Il était donc question pour le Gouverneur Jeannot Agboton, de senquérir du mode de fonctionnement du Lions Club Ouidah-Kpassè et des difficultés qui jalonnent lexécution des actions de bénévolat des Lions au profit des communautés. Une tâche dument remplie par la présidente du Lions Club Ouidah-Kpassè, Sènamy Christelle Dan, à travers une présentation sur la situation administrative, financière ainsi que les perspectives du Club. Prenant ensuite la parole, le Gouverneur Jeannot Mathieu Agboton a salué les efforts consentis par le Lions Club Ouidah-Kpassè, à mi-chemin du mandat en cours. Grande a été sa satisfaction de relever le taux dexécution de 50% des objectifs quil a assigné à chaque club relatifs aux cinq causes mondiales à savoir : l’Environnement, la Vue, la Faim, le Diabète et le Cancer infantile. « Le fonctionnement du club Ouidah-Kpassè est appréciable Je suis satisfait des résultats et je vous encourage à faire mieux », a-t-il dit. Après ces mots de salutation et d’encouragement, le Gouverneur Jeannot Mathieu Agboton a fait parler son expertise et ses expériences à travers diverses approches de solutions dans le but dinsuffler un nouveau dynamisme aux actions des Lions. Il a notamment souhaité la mise à disposition du leadership de la présidente Sènamy Christelle Dan pour créer une collaboration avec dautres Clubs du Bénin et dautres pays. Aussi, le Gouverneur du District 403 A4 Jeannot Mathieu Agboton, compte sur laccompagnement du Lions Club Ouidah-Kpassè dans la mise en uvre de divers projets dont : le projet de développement socio-émotionnel et la lutte contre la cécité infantile en milieu scolaire afin de rehausser les résultats scolaires. Des défis que le Lions Club Ouidah-Kpassè entend bien relever pour auréoler le mandat en cours par le prix du meilleur Club du District 403 A4.

Rastel DAN