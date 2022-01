Polémique autour de la présumée augmentation de taxes ou nouvelles taxes: Voici la vérité des faits selon les spécialistes

Le code général des impôts (CGI) a instauré une taxe de 5% sur les GSM. Mais ce n’est pas sur les sommes transférées. C’est calculé sur les commissions perçues par la société de GSM.

Exemple : pour un transfert de 10.000 FCFA, la commission ou frais est de 400 FCFA. La taxe sera de 400 × 5% = 20 FCFA. On comprend alors que l’opérateur qui s’est dépêché d’envoyer des SMS à ses abonnés ne veut pas de cette taxe parce qu’elle réduirait ses marges, et qu’il cherche ainsi à la faire supporter par ses abonnés.

Par ailleurs, le CGI ajuste les droits à l’importation des jus de fruits et eaux minérales importés. Ceux-ci passent de 10 à 20% à la demande des producteurs locaux pour encourager l’industrie locale dont on sait que le gouvernement veut l’essor. C’est une façon d’encourager le « consommons local » et de soutenir l’industrie nationale. Ainsi, les fruits produits au Bénin sont exonérés alors qu’avant c’était taxé.

Dans la même logique, le riz produit au Bénin est désormais exonéré pour encourager la production locale.

En ce qui concerne la taxe sur les spectacles et jeux, elle existe depuis le Dahomey. Le CGI n’y a rien ajouté.

Il s’agit même d’une taxe optionnelle que les mairies peuvent prendre. Si l’Etat la supprime, il réduit les possibilités des communes de mobiliser des ressources. Or, les règles de la décentralisation fiscale obligent l’Etat à la maintenir.

Qu’en est-il de la taxe sur les taxis de villes à 2 et 4 roues?

Elle a été créée par loi loi sur le régime financier des communes à l’avènement de la décentralisation.

C’est encore les mairies qui la collectent depuis toujours mais elle figure au code des impôts et à été reconduite simplement.

Voilà qui est clair.