Fêtes de fin d’année: Le gouvernement en congé pour 12 jours

Le président Talon et quelques membres de son gouvernement

Le gouvernement béninois s’offre quelques jours de congés. L’annonce a été faite par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Willéandre Houngbédji à la suite du compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021. En effet, le chef de l’Etat Patrice Talon et son équipe se donnent 12 jours de repos afin de permettre aux ministres de passer les fêtes de Nativité et de la Saint Sylvestre en famille. Le gouvernement reprendra service le lundi 03 janvier 2022, à en croire son porte-parole.

Wandji A.