Formalisation de la mise ensemble de l’ex Udbn avec le bloc républicain: L’acteur politique Me Migan salue la concrétisation de réforme du système partisan

L’ancien Bâtonnier, Jacques Migan

L’Acteur politique et Membre du bureau politique du Bloc Républicain, Jacques MIGAN , se réjouit de l’élargissement de son parti politique le bloc républicain suite à sa mise ensemble avec le parti Udbn. Dans une déclaration faite aux lendemain de l’acte de mariage des deux partis, l’ex bâtonnier s’est dit heureux de voir se concrétiser la réforme du système partisan qui vise à terme la formation de grands ensembles politiques: « je peux vous dire qu’avec cette arrivée de L’UDBN dans le Bloc Républicain, on peut être fier d’avoir été un ardent défenseur de cette révolution » a déclaré Me Migan qui espère que d’autres formations politiques emboîtent le pas à l’udbn. Voici la réaction de Me Migan

« Tout d’abord, je dois vous dire que je suis très heureux de cette fusion . Vous savez très bien que l’un des objectifs de la réforme du système partisan est de faire animer la vie politique par des partis politiques ayant une envergure nationale, des partis grands et forts pour tourner définitivement la page de micro partis et de partis parasites. Ca fait maintenant trois ans que nous avons enclenché la mise en œuvre de cette réforme et je peux vous dire qu’avec cette arrivée de L’UDBN dans le Bloc Républicain, on peut être fier d’avoir été un ardent défenseur de cette révolution. Vous savez, le résultat que nous recherchons à travers la réforme va être obtenu dans le temps. Comme l’UBBN est en train de le faire avec le Bloc Républicain, d’autres formations politiques ayant une existence légale le feront aussi avec d’autres grands partis politiques établis. Il n’ y a même pas de préparation particulière pour accueillir nos nouveaux camarades. Nous avons l’avantage d’avoir déjà en commun l’appartenance à la majorité présidentielle et le soutien aux nombreuses actions de développement que mènent le président Patrice Talon et son gouvernement. Les militantes et militants de ce qu’il conviendrait prochainement d’appeler ex UDBN sont chez eux. L’ acclimatation et l’appropriation de nos valeurs devraient se faire à un rythme très accéléré, j’en suis convaincu. «

