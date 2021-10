Entrepreneuriat féminin à Abomey-calavi: 22 jeunes filles déscolarisées formées et prêtes pour le marché de l’emploi

Le maire Ahouandjinou a remis quelques lots de matériels aux filles

Elles sont désormais aptes à donner des prestations de qualité en photographie, graphisme, maquillage-make-up. Elles, ce sont les vingt-deux jeunes filles déscolarisées et sans soutien familial qui ont reçu leur parchemin après six mois de formation dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans la commune d’Abomey Calavi. C’était le Samedi 09 octobre dernier en présence des autorités communales, parents, amis et responsables de l’ONG Amicale Pour le Développement Durable(Apdd) et autres.

Cette belle initiative offrant aux jeunes de prendre leur destin en mains est le fruit de la coopération entre l’Ambassade de France près le Bénin et l’Ong Amicale Pour le Développement Durable(Apdd) de même que d’autres organismes. Ensemble, ils ont œuvré d’arrache-pied pour la concrétisation du Projet Innovant des Sociétés Civiles et des Coalitions d’Acteurs(Piscca). Pour le Président de l’ONG Apdd, Louis Houngnibo, l’objectif de ce projet est de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes filles déscolarisées sans emploi et sans soutien familial de la commune d’Abomey-Calavi. « Aujourd’hui, elles reçoivent leur parchemin et se sont ainsi constituées en coopérative pour mettre leur savoir-faire au service de la commune », a précisé le président de l’Ong Appd.

« Ce projet porté par l’Appd ainsi que les résultats obtenus encourageront toutes celles et ceux qui s’investissent auprès des personnes les plus vulnérables à poursuivre leurs actions de terrain », dira à son tour, Audrey Ramain, Représentante de l’Ambassade de France près le Bénin. Aussi a-t-elle félicité ces jeunes filles qui ont su s’approprier ce projet par leur motivation, leur investissement et leur sérieux durant toute la période de leur formation. « La France continuera d’appuyer la société civile béninoise et tous les acteurs concernés qui œuvrent à la promotion des droits de la personne au Bénin et dans le monde », a conclu Audrey Ramain. Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a, pour sa part salué l’initiative de l’Ong Apdd soutenu par l’Ambassade de France près le Bénin. Selon lui, cette initiative cadre bien avec la vision de la 4ème mandature du conseil communal qu’il a l’insigne honneur de présider. « Nous saluons et félicitons ces jeunes filles qui ont compris l’enjeu et ont pu s’accorder le temps qu’il faut afin de suivre cette formation pour leur propre prise en charge. C’est maintenant que le rude travail commence, s’installer, travailler, se prendre en charge. Je remercie l’Ong Apdd, l’Ambassade de la France et tous vos formateurs. Nous prendrons nos dispositions pour vous accompagner dans l’installation de vos entreprises. Cela contribuera au développement de l’économie locale dans la commune d’Abomey-Calavi », a déclaré le maire Angelo Evariste Ahouandjinou. Les bénéficiaires n’ont pas manqué de remercier l’ONG Apdd, les partenaires et la mairie d’Abomey-Calavi pour cette belle initiative qui leur permette désormais de mettre leur savoir-faire aux services de la population.

Yannick SOMALON