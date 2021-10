3ème Journée des éliminatoires de la Coupe du monde, Qatar 2022: Le Bénin défie la Tanzanie ce jour

Les Ecureuils en séance de reconnaissance de la pelouse du stade Benjamin Mkapa de de Dar es Salaam

Engagée dans les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, la sélection nationale, Les Ecureuils du Bénin, va affronter cet après-midi, à partir de 14h (heure de Cotonou) au stade Benjamin Mkapa de de Dar es Salaam, son Homologue la Taifa Stars de la Tanzanie. Un match qui compte pour la 3e journée desdites éliminatoires et à l’issue duquel, le vainqueur s’installera seul dans le fauteuil du leader du groupe J. Match décisif donc pour le Bénin, Michel Dussuyer et ses hommes doivent à tout prix se donner pour décrocher les 3 points de la victoire. Une tâche qui s’annonce difficile quand on sait que la Taifa stars depuis 3 matchs n’ont plus perdu à domicile. Seuls les Tunisiens ont pu obtenir le point du nul. Les deux autres équipes ont subi la loi des hommes des lieux. Ce que les Ecureuils du Bénin, partis de Cotonou et arrivés sur le sol tanzanien le mardi 5 Octobre comptent, sans doute, démentir. Eux qui ont d’ailleurs effectué, hier, à 24heures de la chaude empoignade la traditionnelle reconnaissance de terrain. Et selon les informations reçues de Dar es Salaam, les poulains du sélectionneur Michel Dussuyer, paraissent décontracter et semblent prêts pour relever le défi. «Le groupe dégage de la sérénité. On peut espérer un résultat positif », a confié la source. A souligner que le Bénin est 2e du groupe J avec 4 points à égalité avec la Tanzanie, leader, et a besoin de se démarquer.

Anselme HOUENOUKPO