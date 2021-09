Promotion de la musique béninoise à l’international: Richard Flash expose un ambitieux projet à Abimbola

Richard Flash, responsable de l’agence La Centrale

Artiste musicien béninois et responsable de l’agence de promotion artistique «La Centrale», Richard Flash a été reçu en audience par le Ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola la semaine dernière. L’agence «La Centrale» est porteuse d’un ambitieux projet de promotion de la musique béninoise pour son succès à l’échelle international. En effet, Richard Flash et son équipe envisagent la signature d’un contrat avec la chaîne de télévision Trace pour lequel ils souhaitent faire profiter au Gouvernement du Bénin à travers le ministère en charge de la culture pour la promotion des jeunes talents de la musique béninoise. Ledit contrat inclut à la fois la diffusion des clips des artistes musiciens béninois et des publi-reportages sur la chaîne de télévision Trace composée de Trace Africa, Trace Urban et Trace Gospel. Pour le Ministre Jean-Michel Abimbola, ce projet initié par «La Centrale» est une réponse à l’appel du Gouvernement du Président Patrice Talon aux promoteurs privés à travailler pour une musique béninoise exportable. A cet effet, il a insisté sur la qualité du contenu des productions artistiques afin de vendre une bonne image du Bénin à l’étranger. Et pour plus d’éclaircissements sur les clauses du contrat et sa faisabilité avec le Gouvernement à travers le département ministériel dont il a la charge, Jean-Michel Abimbola a instruit les directeurs techniques concernés à travailler avec les responsables de l’agence «La Centrale». Il a ensuite félicité et encouragé son promoteur Richard Flash qui vient par cet acte d’emboîter le pas aux responsables de Blue Diamond, du Groupe Empire et d’autres structures nationales qui s’investissent dans la promotion de la musique béninoise. Le Ministre a, pour finir, rassuré les acteurs culturels du travail que fait le Gouvernement avec leur soutien pour la promotion d’une identité musicale béninoise exportable et capable de contribuer à la promotion de la destination Bénin.

Laurent D. Kossouho