Réconciliation entre Gbagbo et Ouattara: Moïse Kérékou appelle Talon, Yayi et Soglo à suivre l’exemple ivoirien

L’Ambassadeur Moïse Kérékou

L’acte est historique et ne laisse indifférent personne. L’emblématique et l’historique audience tenue ce mardi au palais de la présidence d’Abidjan entre Alassane Oautara et Laurent Gbagbo, 11 ans après, une guerre sans merci suscite moult réactions sur le continent noir. Pour l’Ambassadeur et candidat recalé à la présidentielle 2021 au Bénin, Moïse Kérékou, c’est un événement qui doit inspirer la paix des braves entre Patrice Talon, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. « La marque des grands hommes » qualifie le fils du Général défunt, Mathieu Kérékou, dans un poste sur sa page Facebook, à propos de ce qui vient de se passer en terre ivoirienne. « Mon ardent souhait est que nos trois hommes d’Etat puissent aussi fumer et célébrer le calumet de la paix. Une photo inédite qui ne fera que parler d’elle : le Président Talon au milieu main dans la main avec le Président Soglo à sa droite et le Président Yayi à sa gauche. Prions Dieu et sollicitons les âmes du Président Mathieu Kérékou et de la présidente Rosine Soglo pour cet événement qui va marquer l’annale de l’histoire », rêve l’ambassadeur Kérékou. Et de poursuivre : « Le pardon sincère et la paix intérieure forment l’état d’esprit des âmes bienheureuses. La paix dans un Etat consolide l’unité nationale. La culture de la paix est le tégument du développement ». Alassane Ouattara, actuel Chef de l’Etat ivoirien et Laurent Gbagbo son prédécesseur à la même fonction se réconcilient ainsi, 11 ans après une farouche résistance armée qui a occasionné plus de 3000 morts dans le pays. « Bon vent au peuple ivoirien et à la Côte d’Ivoire qui montrent le chemin de l’indispensable réconciliation nationale » a également écrit Moïse Kékérékou sur sa page Facebook.

Christian Tchanou