Assemblée générale élective à la fédération béninoise de Tennis Jean-Claude: Talon et la majorité de son bureau reconduits pour un nouveau mandat

La photo de famille des nouveaux membres du comité exécutif de la FBT,

La Fédération béninoise de tennis a renouvelé ses instances dirigeantes. C’est lors de l’assemblée générale élective de ladite fédération tenue, le samedi 17 juillet 2021, à l’auditorium Marius Francisco du Cons Ben. Et à l’arrivée, c’est à une reconduction du président sortant, Jean-Claude Talon, et une bonne partie de son bureau que les délégués ont opté. Ainsi, Jean-Claude garde la main pour poursuivre les projets de développement de la discipline qu’il a initié. «Cela va permettre un progrès considérable au niveau des prochaines réalisations », a annoncé Arouna Nabil Gambari, président du tennis matin club de Parakou, selon qui, on ne change pas une équipe qui gagne. Réélu, le président Jean-Claude Talon s’estime heureux et rassure. «Nous avons déjà marqué le premier acte de notre nouvelle façon de mieux gérer notre gouvernance mais nous sommes contraints et avions le devoir d’avoir une organisation parfaitement en ordre et en règle pour faire face l’administration. Désormais, nous sommes prêts pour nous fondre dans les orientations et directives données par le Ministre », a-t-il déclaré avant d’annoncer que «le Bénin va hériter de plusieurs dizaines de courts de tennis. Nous allons hériter d’une académie de 20 terrains de tennis plus un central». Il faut souligner que pour cette élection, ils sont 21 délégués à faire les votes et que, seul candidat, Jean-Claude Talon a récolté 20 voix.

Voici la composition du nouveau bureau

Président : Jean-Claude Talon

Vice-président : Salifou Daran

Secrétaire général : Bernadin Codjo Agossou

Secrétaire général adjoint : BrunoDanhouan

Trésorier général : Maxime Hodonou

Responsable à l’organisation : Deroul Assohoumè

1er Responsable adjoint à l’organisation : Marius Becoudé

2e Responsable adjoint à l’organisation : Issiaka Soumanou

3e Responsable adjoint à l’organisation : Yannick Tohouessou

Représentant des arbitres : Dodji Eric Louis

Représentante des femmes : Olga C. da Silva

Anselme HOUENOUKPO